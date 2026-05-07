USA on julkistanut alustavan joukkueensa ensi viikolla alkaviin MM-kisoihin.
Joukkueen ykköstähtenä loistaa Florida Panthersin Matthew Tkachuk, joka oli helmikuussa johdattelemassa Yhdysvaltoja olympiakultaan.
Alkukauden loukkaantumisista kärsinyt Tkachuk teki tällä kaudella 31 ottelussa 34 tehopistettä. Olympiakaukalossa Tkachuk teki kuudessa ottelussa tehot 0+6.
Tkachukin lisäksi USA:n joukkueessa ei toistaiseksi ole muita olympiavoittajia.
Yksi nyt julkaistun nimilistan mielenkiintoisimmista pelaajista on 19-vuotias huippulahjakkuus James Hagens, joka debytoi yliopistokautensa päättyttyä NHL:ssä.
USA:n maalivahtitrion muodostavat Toronto Maple Leafsin Joseph Woll, Chicago Blackhawksin Drew Commesso ja Calgary Flamesin Devin Cooley.
Puolustuksessa joukkoja johtaa yli 1 000 NHL-pelin Justin Faulk.
On todennäköistä, että USA:n joukkue täydentyy vielä ennen MM-kisoja. Tällä kaudella 40 tehopistettä tehnyt puolustaja on nähty MM-jäällä kolmesti aiemminkin.
