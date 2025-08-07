Keuhkosyövän riski voi kasvaa, jos syöt näitä ruokia

Keuhkosyövän riskiin vaikuttaa muukin kuin tupakointi. Tiettyjä ruokia kannattaa välttää, kertoo tuore tutkimus.

Ultraprosessoituja ruokia kannattaa välttää mahdollisuuksien mukaan monestakin eri syystä. Ultraprosessoitujen elintarvikkeiden on havaittu olevan yhteydessä ylipainon lisäksi esimerkiksi tyypin 2 diabetekseen, sydänsairauksiin ja ennenaikaiseen kuolemaan.

Tuoreen tutkimukseen mukaan ultraprosessoiduilla ruoilla on yhteys myös keuhkosyövän riskiin, kertoo CNN.

Ultraprosessoiduilla ruoilla tarkoitetaan teollisesti pitkälle käsiteltyjä ruokia, jotka sisältävät usein suolaa, sokeria, lisäaineita ja rasvaa. Tällaisia ruokia ovat esimerkiksi pakastepizzat, lihajalosteet, karkit, sipsit, jäätelöt sekä limut.

Tutkijat analysoivat yli 100 000:ta ihmistä

Thorax-julkaisussa esitellyn tutkimuksen mukaan eniten ultraprosessoituja ruokia syövillä diagnosoitiin keuhkosyöpä 41 prosenttia todennäköisemmin kuin niitä vähiten syövillä.

Ultraprosessoidut ruoat on yhdistetty monenlaisiin ikäviin terveysvaikutuksiin.Shutterstock

Tulokset pätivät, vaikka muut tekijät otettiin huomioon. Huomioon otettiin esimerkiksi keuhkosyöpään usein liitetty tupakointi.

55–74-vuotiaat tutkittavat otettiin eturauhas, keuhko-, paksusuoli- ja munasarjasyövän seulontatutkimuksesta. Heistä osa määrättiin tutkimusryhmään ja osa verrokkiryhmään marraskuun 1993 ja heinäkuun 2001 välillä.

Heistä, jotka olivat vastanneet seulontatutkimuksen yhteydessä National Health and Nutrition Examination Survey’s Food Frequency Questionnaire -kyselyyn, jossa he kertoivat ruokavaliotottumuksistaan, valittiin yli 100 000 henkilöä tutkimukseen.

Keskimäärin ihmiset söivät ultraprosessoituja ruokia liki kolme kertaa päivässä, tyypillisesti lihaa lounaan yhteydessä tai erilaisia virvoitusjuomia.

12 vuoden tarkastelujakson aikana diagnosoitiin 1 706 uutta keuhkosyöpätapausta.

Lisää tutkimusta tarvitaan

Thorax-lehteä julkaiseva BMJ Group huomauttaa tutkimustiedotteessa, että tutkimus on havainnoiva, eikä se todista, että ultraprosessoidut ruoat todella aiheuttavat keuhkosyöpää – vain sen, että näiden kahden välillä on yhteys. Tutkijat esimerkiksi myöntävät, ettei henkilöiden tupakointitottumuksista tai -historiasta saatu tarpeeksi tietoa.

Siitä, miksi ultraprosessoitu ruoka voisi olla yhteydessä keuhkosyöpään, tutkijoilla on kuitenkin teorioita. Elimistön tulehdustilaan vaikuttavat ruoan epäterveellisyyden lisäksi ruoan valmistuksen yhteydessä muodostuvat karsinogeeniset ainesosat, lisäaineet tai ruokien pakkausmateriaalit.

Lisää tutkimusta siis tarvitaan.

Tuhansia suomalaisia sairastuu vuosittain

Suomessa keuhkosyöpä on kolmen yleisimmän syövän joukossa niin naisilla kuin miehillä, ja tappavin syöpä kaiken kaikkiaan. Vuosittain tautiin sairastuu lähes 3 000 suomalaista.

Vaikka suurin osa keuhkosyövistä johtuu tupakoinnista, riskiin voivat vaikuttaa muutkin tekijät, kuten tuore tutkimus osoittaa. Kerroimme aiemmin tutkimuksesta, jonka mukaan suurin syy tupakoimattomien keuhkosyöpiin ovat ilmansaasteet.

