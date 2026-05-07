Nokian KrP on voittanut salibandyn miesten Suomen mestaruuden. Seurahistoriansa ensimmäisen miesten mestaruuden napannut KrP kaatoi F-liigan finaalisarjassa Classicin voitoin 4–2. Ottelusarja ratkesi tänään KrP:n 7–5-kotivoittoon.
KrP:llä oli ennestään kaksi hopeaa ja kolme pronssia. Classic on joutunut nuolemaan viime vuosina näppejään, sillä miesten SM-hopea on sille kolmas perättäinen.
Classic kertoi ennen torstain finaalia suru-uutisen, sillä joukkueen valmennustiimiin kuulunut Mika Ahonen on kuollut. Ahonen oli 54-vuotias. Ahonen sai sairauskohtauksen kesken tiistaina pelatun viidennen finaaliottelun.