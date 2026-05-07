Ammattiliiton mukaan Suomen tulisi ottaa esimerkkiä Islannin menestyksekkäästä kokeilusta.
Ammattiliitto Pro esittää, että seuraavan hallituksen tulisi selvittää kansallisella pilotilla työajan lyhentämistä 32 tuntiin viikossa, liitto vetoaa tiedotteessa.
Pro on yksi Suomen suurimmista ammattiliitoista.
Liiton mukaan Suomen tulee noudattaa Islannin esimerkkiä ja toteuttaa tulevalla hallituskaudella laaja satojen työpaikkojen työajan lyhentämisen kokeilu.
Islannin esimerkillä liitto viittaa Islannin nelipäiväisen työviikon kokeiluun.
Jättikokeilusta kehkeytyi Islannissa menestys, ja sen seurauksena moni työntekijöistä siirtyi tekemään 35- tai 36-tuntista viikkoa 40-tuntisen viikon sijaan.
– Suomessa on jumitettu menneen maailman ratkaisuihin tuottavuuden kasvattamiseksi. Arkipyhien poisto ei ole mikään ratkaisu.
– Päinvastoin työntekijöiden kuormitusta pitää vähentää, työtä jakaa tasa-arvoisemmin sekä tavoitella parempaa tuottavuutta lyhennetyllä, mutta tarkoituksenmukaisella ajankäytöllä töissä, kiteyttää puheenjohtaja Niko Simola tiedotteessa.
Liitto esittää myös, että seuraava hallitus uudistaisi työturvallisuuslakia niin, että psykososiaaliset kuormitustekijät huomioidaan nykyistä kattavammin. Lisäksi se ehdottaa vuosilomalain kokonaisuudistusta.
– Työsuhteen muodosta riippumatta työntekijälle tulisi kertyä vähintään 2,5 lomapäivää heti työ- tai virkasuhteen alusta lähtien, eikä lauantaiden tulisi kuluttaa lomapäiviä, tiedotteessa sanotaan.
Suomessa nelipäiväisestä työviikosta on keskusteltu pitkään osana laajempaa työelämän muutosta, mutta siitä ei ole tehty yleistä lakisääteistä mallia. Sen sijaan Suomessa on jo nyt mahdollista työskennellä lyhennetyllä työajalla.
Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Annina Ropponen arvioi MTV Uutisille vuosi sitten, että kattavia tutkimuksia lyhyemmän työviikon tuottavuudesta ei juurikaan ole.