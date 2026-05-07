Hallitus joutui tänään kovan sotekritiikin kohteeksi eduskunnan kyselytunnilla.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi eduskunnan kyselytunnilla torstaina, että hoitoonpääsy on parantunut tämän hallituskauden edetessä.

Oppositio tarttui kyselytunnin aikana muun muassa hallituksen tekemiin maksukorotuksiin. Hallitus on perustellut terveyspalveluiden asiakasmaksujen nostoa heikolla taloustilanteella.

– Te olette valinneet nämä maksukorotukset, jotka vaikuttavat siihen, että hoitoon ei hakeuduta ajoissa tai hoitoon ei hakeuduta ollenkaan, Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela sanoi kyselytunnilla.

Hallitus päätti kehysriihessään noin 240 miljoonan sote-säästöistä, joista noin 90 miljoonaa euroa kohdistuu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin.

– Ei se ole mukavaa nostaa maksuja, ei ole mukavaa tehdä leikkauksia, mutta kun rahaa ei ole, pääministeri Orpo vastasi kritiikkiin kyselytunnilla.

"Puolitotuus"

MTV Uutisten politiikan toimittaja Alec Neihum luonnehtii Orpon väitettä hoitoonpääsyn parantumisesta "kiistanalaiseksi puolitotuudeksi".

Neihumin mukaan Orpo vetosi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreeseen tietoon, jonka mukaan 84 prosenttia potilaista pääsee tällä hetkellä kahden viikon sisällä vastaanotolle.

– Ja lukema on ollut paranemaan päin, Neihum sanoo.