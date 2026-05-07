La Ligassa pelaava Real Madrid on aloittanut kurinpitokäsittelyn joukkueensa luottopelaajien Aurelien Tchouamenin ja Federico Valverden välisestä tappelusta.

Valverde ja Tchouameni ottivat rajusti yhteen torstaina joukkueen treenikeskuksessa. Yhteenotto oli seurausta keskiviikkona tapahtuneelle selkkaukselle.

Tchouameni oli keskiviikon harjoituksissa taklannut Valverdeä rajusti, mistä uruguaylainen oli suivaantunut. Torstaina Tchouameni oli pyytänyt taklaustaan anteeksi, mutta Valverde ei ollut tätä hyväksynyt.

Espanajalaismedian mukaan Valverde oli yrittänyt taklata vuorostaan Tchouamenia torstain harjoituksissa. Harjoitusten jälkeen Tchouamenin ja Valverden kiista eskaloitui fyysiseksi, minkä seurauksena Valverde liukastui ja löi päänsä vieressä olleeseen pöytään.

Valverde joutui tapauksen jälkeen sairaalaan tikattavaksi.

Real Madrid julkaisi torstai-iltana oman tiedotteensa aiheesta.

– Real Madrid on päättänyt aloittaa kurinpitokäsittelyn aamuisen Valverden ja Tchouamenin tappelun seurauksena. Seura ilmoittaa käsittelyn seurauksista myöhemmin, tiedotteessa todetaan.

