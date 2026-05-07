Kommentti: Real Madridin tähdet käyttäytyvät kuin kakarat – mitä ihmettä suurseurassa oikein tapahtuu? KOMMENTTI Real Madridin pukukopissa kuohuu pahemman kerran. 2024 Soccrates Images B.V. Julkaistu 07.05.2026 21:03 KOMMENTTI: Riku Hellanto riku.hellanto@mtv.fi RikuHellanto Real Madridin riveissä kuohuu nyt pahemman kerran. Joukkueen pelaajat näyttäytyvät päivä päivältä yhä enemmän lapsellisilta kakaroilta kuin jalkapallomaailman arvostetuilta supertähdiltä, kirjoittaa MTV Urheilun toimittaja Riku Hellanto. Kohua kohun perään. Siitä on Real Madridin tämä kausi tehty. Kun Xabi Alonso astui kesällä valkopaitojen peräsimeen, odotettiin entisen pelaajalegendan tuovan Realin peliesityksiin ryhtiä ja kurinalaisuutta. Lue myös: Lähteet: Real Madridin harjoituksissa taas tulinen yhteenotto – tähtipelaaja tikattavaksi Real Madridin edelliset valmentajat Zinedine Zidane ja Carlo Ancelotti ovat kyllä osanneet käsitellä supertähtiä, mutta pelillisesti otteet vaihtelivat yksittäisten otteluiden välillä jopa radikaalistikin riippuen siitä, miten tähdet kulloinkin pelasivat. Zidanen ja Ancelottin alaisuudessa supertähdet tottuivat pelillisiin vapauksiin. Jos tähtipelaajat eivät viitsineet prässätä, saattoivat Zidane ja Ancelotti katsoa asiaa pitkälti läpi sormien. Alonso näytti jo Bayer Leverkusenissa, että hänen alaisuudessaan vaaditaan kurinalaisuutta ja yhteisten pelillisten asioiden noudattamista. Alonso ei katsonut löysäilyä Real Madridissakaan. Myös supertähdiltä vaadittiin sitoutumista puolustamiseen ja prässäämiseen. Nopeasti kävi kuitenkin selväksi, etteivät Alonson ajatukset tähtipelaajille maistuneet.

Hyvä esimerkki siitä saatiin lokakuun El Clasicossa, kun Vinicius Junior raivostui vaihtokomennuksestaan ja kiukutteli kuin itkupotkuraivarin saanut uhmaikäinen lapsi.

Kauden edetessä tiedot pelaajien tyytymättömyydestä yltyivät ja lopulta supertähdet veivät voiton. 44-vuotias Alonso savustettiin ulos pestistään tammikuussa.

Alonson korvanneen Alvaro Arbeloan alaisuudessa tilanne näytti jo hetkellisesti paremmalta, mutta viime viikkoina Real Madridin riveistä on kuulunut toinen toistaan huolestuttavampia uutisia.

Aivan viimeisimpien väitteiden mukaan Real-tähdet eivät enää edes ole puheväleissä Arbeloan kanssa.

Kaiken keskiössä on toista kauttaan Madridissa pelaava supertähti Kylian Mbappe. Milloin Mbappe lähtee loukkaantuneena ulkomaille lomalle, milloin hän myöhästyy yhteisistä joukkuetapaamisista, milloin hän kohtelee muita epäkunnioittavasti, milloin hän kiukuttelee.

Espanjalais- ja ranskalaislähteiden mukaan Mbappen itsekäs ajattelutapa ja käytös ovat alkaneet nyt hiertää Realin muita pelaajia.

Ja jos yksi pelaajista kukkoilee kentällä ja sen ulkopuolella niin, että ilmapiiri kärsii, saattaa se näkyä muuallakin.

Viime viikkoina mediassa on uutisoitu useista erikoisista välikohtauksista Realin pelaajien välillä. Antonio Rüdigerin kerrottiin läimäyttäneen Alvaro Carrerasia helmikuussa.

Ja nyt Federico Valverde ja Aurelien Tchouameni ovat ottaneet kahtena päivänä peräkkäin yhteen. Espanjalaislähteiden mukaan Valverde oli saanut keskiviikkoisissa treeneissä kovan taklauksen Tchouamenilta, eikä pitänyt tästä lainkaan. Vielä keskiviikkona kaksikon yhteenotto oli vain verbaalinen.

Torstaina Tchouamenin kerrottiin pyytäneen Valverdeltä vielä anteeksi, mutta uruguaylainen ei ollut hyväksynyt anteeksipyyntöä. Kaiken kukkuraksi Valverde oli yrittänyt maksaa Tchouamenille harjoituskentällä samalla mitalla takaisin.

Ja soppa oli valmis. Yhteenotto äityi fyysiseksi kahakaksi, jonka seurauksena Valverden kerrotaan liukastuneen, lyöneen päänsä pöytään ja menettäneen iskun voimasta tajuntansa. Valverde joutui sairaalaan tikattavaksi.

Siis mitä?! Yhden maailman suurimman jalkapalloseuran tähtipelaajat tappelevat keskenään harva se päivä? Valkopaitojen meininki on tällä hetkellä kuin uhmaikäisten lasten päiväkodista – niin pahaksi tilanne on äitynyt.

On luonnollista, että pitkän kauden aikana harjoituksissa saattaa joskus läikähtää hieman. Ei kukaan kuitenkaan vedä joukkuetoveriaan tahallisesti sukille harjoituksissa. Anteeksipyyntö ja kättä päälle. Sen pitäisi olla siinä.

Nähdyt selkkaukset kielivät karua kieltä siitä, ettei Real Madridin pukukoppi ole tällä hetkellä mukava paikka olla.

Kysymys kuuluu: Kuka pukukoppia tällä hetkellä johtaa? Vielä muutamia vuosia sitten Real Madridissa vilisi johtavia pelaajia. Toni Kroos, Luka Modric, Sergio Ramos, Karim Benzema ja Cristiano Ronaldokin. Heidän aikanaan tällaista ei olisi annettu tapahtuvan.

Nyt seuraa ravisuttelee kriisi, jolla voi olla vielä pitkälle kantaviakin vaikutuksia. Voiko näistä palasista koota edes enää toimivaa ja aidosti yhteen hiileen puhaltavaa joukkuetta?

Real Madridissa ongelmat ovat paisuneet jo siihen pisteeseen, että puheenjohtaja Florentino Perezillä riittää siivottavaa tulevina viikkoina ja jopa tulevana kesänäkin. Valkopaitojen pukukoppi on nyt nimittäin sellainen tulehduspesäke, johon tavalliset antibiootitkaan eivät enää pure.