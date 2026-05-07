Oliver Solberg johtaa Portugalin MM-rallia avauspäivän jälkeen.
Torstain päättäneellä yleisöerikoiskokeella kovinta vauhtia pitivät Elfyn Evans ja Sebastien Ogier.
Rallin kärjessä keikkuu kuitenkin Solberg, joka johtaa Adrien Fourmaux'ta 3,4 sekunnilla.
Ogier on kolmantena 7,2 päässä tallitoveristaan.
Sami Pajari ei yltänyt avauspäivän kolmelle erikoiskokeella kärkivauhtiin. Suomalainen lähtee perjantaina liikkeelle kuudennelta sijalta. Ero kärkeen on 10,7 sekuntia.
Perjantaina ajetaan seitsemän erikoiskoetta.
EK 3 SSS Figueira da Foz
|Sija
|Kuljettaja
|Talli