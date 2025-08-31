Syötkö jo näitä? Tietyt vihannekset saattavat pienentää suolistosyövän riskiä

RIstikukkaiset vihannekset saattavat pienentää syöpäriskiä.

Tuoreen tutkimuksen mukaan ristikukkaisten vihannesten, kuten parsa- ja kukkakaalin, syöminen pienentää merkittävästi suolistosyövän riskiä. Tutkimuksesta uutisoivat muun muassa New York Post ja Medscape.

BMC Gastroenterology -julkaisussa esitellyssä meta-analyysissä tarkasteltiin 17 tutkimusta, joissa oli yhteensä liki 640 000 osallistujaa. Yli 97 500 osallistujalla oli suolistosyöpä.

Hyödyt piilevät kenties fytokemikaaleissa

Tutkijat havaitsivat, että heillä, jotka söivät eniten ristikukkaisia vihanneksia, oli 20 prosenttia pienempi riski sairastua suolistosyöpään kuin heillä, jotka söivät niitä vähiten.

Tutkijoiden mukaan ristikukkaisia vihanneksia pitäisi syödä 40–60 grammaa päivässä.

Tutkijat arvelevat, että syöpää mahdollisesti ennaltaehkäisevät hyödyt perustuvat siihen, että ristikukkaisissa kasveissa on runsaasti fytokemikaaleja, kuten flavonoideja ja karotenoideja, jotka saattavat edistää syövän ehkäisyä.

Fytokemikaalit vähentävät myös oksidatiivista stressiä, joka voi vahingoittaa soluja ja DNA:ta ja mahdollisesti edistää syövän syntyä.

Parsakaalin ja kukkakaalin lisäksi ristikukkaisiin vihanneksiin lukeutuvat muun muassa kaali ja ruusukaali. Ristikukkaisten vihannesten on aiemmin osoitettu muun muassa parantavan verenpainetta ja alentavan kolesterolia.

Tutkimuksessa oli rajoitteensa, kuten se, että osallistujat arvioivat itse syömänsä vihannesten määrän.

Yleisin molemmilta sukupuolilta löytyvä syöpä

Suolistosyövän kehittymisen on monissa tutkimuksessa osoitettu olevan yhteydessä ennen kaikkea ruokavaliotekijöihin. Kerroimme aiemmin esimerkiksi tutkimuksesta, jonka mukaan kasvisruokavalio ylipäätään auttaa pienentämään merkittävästi suolistosyöpäriskiä. Erään tutkimuksen mukaan runsas punaisen lihan syöminen puolestaan nostaa paksusuolen syövän riskiä.

Syöpäjärjestöjen Kaikkisyövästä.fi-sivuston mukaan suolistosyöpä on yleisin molemmilta sukupuolilta löytyvä syöpä, ja Suomessa todetaan vuosittain yli 3 800 uutta suolistosyöpää. Suolistosyövän termillä tarkoitetaan yleensä joko paksusuolen tai peräsuolen syöpää.

Ruokavalion lisäksi myös vanheneminen lisää riskiä sairastua suolistosyöpään, ja useimmat sairastuneet ovatkin yli 60-vuotiaita. Alttius suolistosyöpään voi myös periytyä.

