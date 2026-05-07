Laulajan vointi on heikentynyt ja tällä hetkellä ennuste on hyvin varovainen.
Laulaja Bonnie Tyler, 74, on tehohoidossa ja vaivutettu koomaan, kertoo portugalilaislehti.
Keskiviikkona uutisoitiin, kuinka Tyler oli kiidätetty äkilliseen suolistoleikkaukseen. Laulajatähden tiedottaja kommentoi eilen leikkauksen sujuneen hyvin ja laulajan voinnin olleen vakaa.
Torstaina portugalilaislehti uutisoi kuitenkin laulajan tilanteen muuttuneen. Lehti uutisoi, että Tyler on keinotekoisessa koomassa Faron sairaalassa leikkauksen jälkeen.
Lehden mukaan laulaja on tajuton ja tehohoidossa hengityskoneessa. Tällä hetkellä ennuste on hyvin varovainen.