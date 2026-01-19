Suomi ei hyväksy liittolaisvaltioiden painostamista, vaan vaikeatkin kysymykset täytyy Alexander Stubbin mukaan ratkaista neuvottelemalla.

Tasavallan presidentti Alexander Stubb piti maanantai-iltana lyhyen tiedotustilaisuuden Maailman talousfoorumissa Sveitsin Davosisissa.

Stubbin mukaan Davosissa tullaan tällä viikolla vaikuttamaan ja olemaan päättäväisiä sekä ratkaisukeskeisiä.

Grönlannin tilannetta Stubb kuvaili poikkeukselliseksi.

– Lyhyen ajan tavoitteena on de-eskalaatio ja dialogi, ja pitkällä aikavälillä löytää ratkaisu, joka vahvistaa arktista turvallisuutta, hän totesi.

Stubb ei hyväksy tulliuhkauksia liittolaisten tasolta, sillä ne heikentävät transatlanttista suhdetta ja voivat pahimmassa tapauksessa johtaa huonoon kierteeseen.

Hänen mukaansa Suomen tuki Tanskalle ja Grönlannille on vahva ja tulee sellaisena myös pysymään.

– Näiden maiden kansalaiset päättävät itse omasta tulevaisuudestaan, ja Suomi tukee. Teemme tämän rauhallisesti, emme provosoidu, emmekä horjuta tilannetta. Pyrimme purkamaan olemassa olevan paineen. Näissä tilanteissa ei pidä koskaan pistää päätä pensaaseen. Nyt toimitaan ja ratkotaan asioita neuvottelemalla, Stubb totesi.

– Huoleni on, että Grönlannin kysymys ottaa Davosissa kaiken hapen, jolloin Ukrainan-sota jää taka-alalle. Teemme kaikkemme, että näin ei käy, hän jatkoi.

Stubb toteaa tiukasti, ettei Suomi hyväksy liittolaisten painostamista, vaan vaikeatkin kysymykset ratkaistaan neuvottelemalla.

Kaikkien suomalaisten kannattaa pitää Stubbin mukaan mielessä se, että emme ole yksin, vaan osa EU:ta ja Natoa.

Stubbin mukaan Suomi tarkastelee kutsua Gazan rauhanneuvostoon, eikä halua tehdä tässä kohtaa nopeita päätöksiä.

19.–23. tammikuuta kestävän foorumin aiheina ovat tänä vuonna erityisesti dialogin merkitys muuttuvassa ja monimutkaisessa maailmassa sekä talouden murros, digitalisaatio ja kestävyys.

Stubbilla on ohjelmassaan useita keskustelutilaisuuksia ja kahdenkeskisiä tapaamisia valtion- ja hallitusten päämiesten sekä muiden osallistujien kanssa.

Lisäksi Stubb pitää puheenvuorot muun muassa Ukrainan tulevaisuutta käsittelevässä tilaisuudessa ja valtionpäämiesten avajaispäivällisellä.

Tasavallan presidentin lisäksi kokoukseen osallistuvat ulkoministeri Elina Valtonen (kok) ja ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio (ps).

Kokoukseen osallistuu lähes 3 000 osanottajaa miltei 130 maasta.

Osallistujien joukossa on noin 60 valtion- ja hallitusten päämiestä sekä muita poliittisia päättäjiä, yritysjohtajia, tutkijoita, järjestöjen edustajia sekä talous- ja kulttuurivaikuttajia.