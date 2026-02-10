Tasavallan presidentti Alexander Stubb tapasi tänään politiikan toimittajia Presidentinlinnassa.

Alexander Stubbin mukaan Ukrainan sodan päättymisen suhteen on ilmassa pientä toiveikkuutta.

– Meillä ei ole vastausta siihen, kuinka lähellä rauhaa ollaan. Sen eteen tehdään jatkuvasti yhteistyötä. Pientä toiveikkuutta on ilmassa, mutta katsotaan, miten se etenee, Stubb kertoi tavatessaan poliitikan toimittajien yhdistyksen jäseniä Presidentinlinnassa.

Stubbin mukaan Ukrainan sodan suhteen näköpiirissä on kolme erilaista skenaariota: sodan jatkuminen nykymuodossaan, rauhan syntyminen tai jommankumman osapuolen häviäminen.

Stubb kertoi viime viikolla, että valtioneuvosto tulee laatimaan ajankohtaisselonteon ulko- ja turvallisuuspolitiikan toimintaympäristön muutoksesta.

Maailmanjärjestys on ollut muutoksessa Ukrainan sodan alkamisen jälkeen. Venäjän voimapolitiikan ohella myllerrystä on voimistanut Yhdysvaltain muuttunut ulko- ja turvallisuuspolitiikka.

"Elämme epävarmuuden aikakautta"

Stubbin mukaan ajankohtaisselonteossa käsitellään Ukrainan sodan lisäksi myös transatlanttisia suhteita, eli Euroopan ja Suomen suhdetta Yhdysvaltoihin.