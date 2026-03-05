Presidentti Alexander Stubb on valtiovierailulla Intiassa. Delhissä vierailevan Stubbin mukaan Intialle kuuluisi paikka YK:n turvallisuusneuvostossa.

Intian pääministeri Narendra Modi sanoo, että maailman ollessa epävakaa Intian ja Euroopan on tarkoitus tuoda vakautta.

– Ukrainasta Länsi-Aasiaan (Lähi-itään) maailmassa on paljon konflikteja. Tällaisessa globaalissa ympäristössä Intia ja Eurooppa, kaksi suurta demokraattista maailmanvaltaa, ovat aloittamassa kultaisen ajanjakson suhteissaan, Modi sanoi.

Modi puhui torstaina yhteisessä lehdistötilaisuudessa Intiassa valtiovierailulla olevan presidentti Alexander Stubbin kanssa, joka kehui Intian ulkopolitiikan perustuvan kuvitelmien sijaan pragmaattisuuteen ja realismiin.

– Olemme samaa mieltä siitä, että pelkästään aseellinen konflikti ei ratkaise mitään kiistaa, Modi sanoi.

– Intia ja Suomi uskovat laillisuusperiaatteeseen, vuoropuheluun ja diplomatiaan, hän jatkoi.

Stubb kehui puheensa aluksi Modin diplomaattisia taitoja, kun tämä oli viitannut Intiaan ja Suomeen kahtena suurena demokratiana.

– Tässä on yksi suuri ja yksi hieman pienempi (demokratia), mutta luulen avainviestin olevan, että jaamme arvot, Stubb sanoi.

Tilaisuudessa mainitun Ukrainan sodan suhteen Intia ja Suomi eivät kuitenkaan ole samoilla linjoilla. Intia on ostanut venäläistä öljyä ja pitänyt muutenkin yllä läheisiä suhteita Moskovaan. Presidentti Vladimir Putin vieraili näyttävästi Delhissä viime joulukuussa.

"Terve!"

Puheensa alussa Modi toivotti kuulijat tervetulleeksi sanomalla suomeksi terve ja sitä ennen hindiksi namaskaar. Hän myös kehui Stubbia kokeneeksi ja dynaamiseksi johtajaksi.

Suomen ja Intian on Modin mukaan tarkoitus vahvistaa suhteitaan kaupassa, sijoituksissa ja teknologisessa yhteistyössä.

Modi toi puheessaan esiin Nokian puhelimet, jotka alkujaan toivat yhteen miljoonat intialaiset.

Stubb puolestaan ylisti Intian vaikuttavaa kehitystä.

– Todistamme täällä taloudellista ihmettä, ja toivotan teille kaikkea parasta, Stubb sanoi.

Hän myös sanoi EU:n ja Intian tuoreen kauppasopimuksen osoittavan, että näillä toimijoilla voi olla yhteisiin etuihin ja arvoihin perustuva kumppanuussuhde.

Yhteisymmärryspöytäkirjoja

Presidentti myös palasi tuttuihin teemoihinsa sanoen Intian yhdessä muun globaalin etelän kanssa ratkaisevan sen, millaiseksi muutoksessa oleva maailmanjärjestys muotoutuu.

Stubbin mukaan Intian merkitystä ulko-, turvallisuus- ja kauppapolitiikassa on vaikea yliarvioida. Siksi olisi hänen mukaansa äärimmäisen tärkeää, että Intialla olisi paikka YK:n turvallisuusneuvostossa.

Lehdistötilaisuuden aluksi Suomen ja Intian edustajat allekirjoittivat ja vaihtoivat kolme yhteisymmärryspöytäkirjaa koskien muun muassa ympäristöalan yhteistyötä.

Aiemmin torstaina Stubb tapasi Intian ulkoministerin Subrahmanyam Jaishankarin ja kertoi keskustelleensa tämän kanssa muun muassa Lähi-idän tilanteesta sekä Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa.