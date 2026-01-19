Painostaminen tulleilla ei sovi, linjaa puolustusministeri.
Puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) mukaan Yhdysvaltain ja Euroopan välien kiristyminen Grönlanti-kysymyksessä on Naton kannalta poikkeuksellinen ja haitallinen kehityskulku.
Hänen mukaansa Yhdysvaltain harjoittama painostus ei ole sopivaa ja siihen vastaamisessa Euroopan tulee pysyä yhtenäisenä.
– Painostaminen tulleilla ei sovi, Häkkänen sanoo.
Häkkäsen mukaan olisi hyvin merkittävää, jos Yhdysvallat alkaa kyseenalaistaa omaa kansainvälistä liittolaisverkostoaan puolustuksen osalta. Grönlannin tapauksessa tällaisia merkkejä on Häkkäsen mukaan nähtävissä.