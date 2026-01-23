Jyrki Aho piti Leo Komarovin ulosajosta suivaantuneena puheen "nuorille urheilijanaluille".

Kiekko-Espoon Leo Komarov taklasi Kärppien Aleksi Antti-Roikon selästä laitaan SM-liigaottelun kolmannessa erässä perjantaina. Toista otteluaan espoolaispaidassa pelannut konkarihyökkääjä sai töötistään ulosajon.

Ottelun 2–1 voittanut vierasjoukkue Kärpät iski Komarovin rangaistuksesta seuranneella ylivoimalla 2–0-maalinsa. Kiekko-Espoon päävalmentaja Jyrki Aho sanoi kyseisen jäähyn "pikkaisen tappaneen" espoolaisia.

– Nyt nuoret urheilijanalut, jääkiekkoilijat: jos olet laidan lähellä, pistä itsesi laitaan kiinni kylki edellä. Silloin sinuun ei satu, silloin sinulla on kaikki ihan hyvin. Jos olet selkä edellä, joku voi tulla ja tönäistä sinua. Sitten voi sattua, ja voi sattua vielä pahemmin, Aho jyrisi selkeästi kiihtyneenä.

– Kannattaa opetella suojelemaan itseään. Se oli se tietoisku, jota kaikille nuorille jääkiekkoilijoille kannattaa opiksi antaa.

