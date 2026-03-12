Monet suomalaisista vientiyrityksistä arvioivat Persianlahden tilanteella olevan vaikutusta liiketoimintaansa.
Kauppakamarien tekemän kyselyn vastaajista yli puolet arvioi tilanteen vaikuttavan liiketoimintaansa.
Erityisesti sen arvioidaan vaikuttavan toimitusaikoihin, kuljetusreitteihin ja logistiikkakustannuksiin.
Yritykset eivät kuitenkaan usko häiriön olevan pitkäaikainen. Alle 20 prosenttia vastanneista vientiyrityksistä on valmistautunut pidempään häiriöön.
Kauppakamarien vientikysely tehtiin maaliskuun alussa sähköpostitse. Kyselyyn vastasi reilut sata vientiyritystä ympäri Suomen.