Ingmanin uutuusjäätelöt muistuttavat pakkauksiltaan yllättävän paljon tuttuja keksi- ja mantelikrokanttijäätelöitä.
Jäätelökesä lähenee, ja kauppojen pakastealtaisiin ilmestyy nyt tuttuun tapaan kasapäin uutuustuotteita.
Kerroimme tammikuussa Daim- ja Oreo-jäätelöiden valmistuksen siirtyneen Unileverin omistamalta Ingmanilta Froneri Finland Oy:n Pingviini-jäätelötuotemerkin alle.
Omistajanvaihdoksen myötä myös jäätelöiden resepti muuttui. Esimerkiksi Oreo-irtojäätelö oli aiemmin vaniljajäätelön väristä, ja jäätelön joukossa oli keksipaloja. Nyt jäätelö on selvästi "keksisemmän" väristä.
Oreo- ja Daim-jäätelöitä tekee nyt Froneri Finland Oy.MTV
Uutuusjäätelöt hämmentävät
Nyt Daim- ja Oreo-jäätelöiden lisenssejä aiemmin hallinnut Ingman on tuonut jäätelöaltaisiin uutuustuotteet, jotka herättävät hämmennystä.
Keksijäätelö Cookie Crumble ja karamellikrokanttijäätelö Crispy Caramel saattavat nimittäin tuoda helposti mieleen brändituotteet Daimin ja Oreon.
Onko Ingman siis tarkoituksellisesti tuonut myyntiin omat kopionsa tuotteista, joihin yrityksellä oli aiemmin lisenssi?
Näin vastaa Ingman
Ingmanin markkinointijohtaja Laura Hopeasaaren mukaan tuotteet ovat uusia reseptejä kaudelle 2026, ja ne on kehitetty osana Ingman Favorites ‑valikoiman vahvistamista. Hopeasaaren mukaan karamelli- ja keksimaut ovat pitkään olleet suomalaisten suosikkeja.
– Tuotteiden visuaalinen ilme pohjautuu Ingmanin nykyisen valikoiman tunnistettavaan ilmeeseen sekä tuttuihin kategoriasignaaleihin, jotka auttavat ostajia tunnistamaan makumaailmat, kuten karamellin, keksin tai suklaan, nopeasti.
Hopeasaaren mukaan valikoiman tavoitteena on tarjota tuotteita, jotka muodostavat välittömän yhteyden kuluttajiin.
– Ne hyödyntävät valikoimasta ennestään tuttuja makuvihjeitä.
Daim- ja Oreo-lisenssit omaavalta Froneri Finlandilta ei voida kommentoida kilpailijan tuotteita.
