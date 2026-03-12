Kotihoidon tuen saajamäärä on lähes puolittunut kymmenessä vuodessa, kertoo Kela.

Viime vuonna kotihoidon tuen saajia oli hieman alle 60 000, kun vuonna 2015 heitä oli yli 110 000.

Kela maksoi kotihoidon tukea viime vuonna yhteensä 137 miljoonaa euroa. Summa on vähentynyt noin 159 miljoonaa euroa kymmenen vuoden takaisesta.

– Kotihoidon tuen saajien määrä ja kulut ovat vähentyneet pitkälti siksi, että lapsia syntyy vähemmän. Pienempi vaikutus on ollut sillä, että perheet käyttävät kotihoidon tukea aiempaa vähemmän, sanoo tiedotteessa Kelan tutkimuspäällikkö Anneli Miettinen.

Perhevapaauudistuksen jälkeen vanhempien käyttämät kotihoidon tuen jaksot ovat olleet aiempaa lyhyempiä. Kotihoidon tukea yli vuoden käyttäneiden osuus on vähentynyt, ja vastaavasti tukea vähemmän kuin vuoden ajan käyttäneiden osuus on kasvanut.

– Suurempi osa isistä käyttää vanhempainvapaata perhevapaauudistuksen jälkeen, samalla kun vanhemmille yhteensä osoitettu vanhempainvapaajakso piteni jonkin verran. Tämä on ehkä vähentänyt äideillä tarvetta jäädä kotihoidon tuelle tai käyttää tukea pitkään, Miettinen kertoo.

Kotihoidon tuen käyttö vaihtelee eri alueiden välillä. Yleisintä tuen käyttö on Keski- ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueilla sekä Helsingissä.