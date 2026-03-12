Alukset olivat satamaviranomaisten mukaan lastanneet polttoainetta Irakissa.
Kaksi ulkomaista öljytankkeria on syttynyt tuleen Irakin aluevesillä lähellä Basran satamaa, kertovat ulkomaiset mediat.
Irakin satamaviranomaisten mukaan irakilaista polttoöljyä kuljettaneet alukset syttyivät tuleen sen jälkeen, kun ne olivat joutuneet ammuskelun kohteeksi.
Tankkerit ovat Marshallinsaarilla rekisteröity Safesea Vishnu ja Maltalla rekisteröity Zefyros, kertoo uutistoimisto Reuters. Alukset olivat satamaviranomaisten mukaan lastanneet polttoainetta Irakissa.
Irak sulki iskujen jälkeen kaikki öljysatamansa. Öljyä on valunut mereen tulipalojen seurauksena. Öljyvahingoista ei toistaiseksi ole tietoa.
Irakin satamia johtava Farhan al-Fartousi kertoi yhdysvaltalaislehti Wall Street Journalille, että ainakin yksi miehistön jäsen on kuollut. Irakin pelastusviranomaiset ovat tähän mennessä pelastaneet 37 ihmistä. Kadonneita etsitään yhä.
Reutersin lähteiden mukaan iskut olisi tehty iranilaisilla räjähteitä kuljettaneilla veneillä.
