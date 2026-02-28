HIFK-tähti Jori Lehterän peli päättyi Porissa Ässiä vastaan ennen aikojaan.

Helsinkiläisvieraat johtivat lauantai-illan SM-liigaottelua 4–1, kun päätöserä lähestyi puoliväliä. Ässien Jonne Tammela toi kiekon hyökkäysalueelle, mutta peliväline pomppi lavassa ja Tammela ajautui törmäyskurssille Lehterän kanssa.

Lehterän kyynärpää nousi tilanteessa, ja Tammela jäi toviksi makaamaan jäähän. Peliä jatkettiin tärskyn jälkeen kymmenisen sekuntia ennen pillinvihellystä.

– Nyt muuten taitaa lentää pihalle. Tuo kyynärpää ojentuu siihen malliin, MTV Urheilun asiantuntija Ari Vallin reagoi välittömästi hidastuksen nähtyään.

Kun tilanne näytettiin Porissa valotaululla, yleisö reagoi voimakkaasti.

– Kyynärpää näytti ojentuvan, mutta ojentuiko se kontaktin jälkeen vai osuiko se? Vallin pohti vielä myöhemmin.

Tuomaristo piti pienen palaverin, jonka päätteeksi tilanne päätettiin tarkistaa videolta. Pari minuuttia myöhemmin lopputuloksena oli pään tai niskan alueelle kohdistuvasta taklauksesta viisi minuuttia ja pelirangaistus Lehterälle.

Ässät ei onnistunut hyödyntämään viiden minuutin ylivoimaa, ja porilaisten mahdollisuudet loppukiriin tyrehtyivät kolmeen omaan jäähyyn viimeisten kuuden minuutin aikana.

4–1-voitolla HIFK katkaisi viiden ottelun tappioputkensa.

Lehterän tilanne puhutti ottelun jälkeen MTV Katsomon lähetyksessä.

MTV Urheilun asiantuntija Pekka Saravon mielestä Lehterä olisi voinut jättää tilanteessa taklaamatta, vaikka hän myös myöntää, että Tammela menetti kiekon pomppiessa keskittymisen ja tuli tilanteeseen pää alhaalla.

– Mielestäni Lehterän pitäisi, kun hän taklaa, taklata niin, että osuu patalogoon. Hän pystyisi selkeästi taklaamaan keskelle kroppaa tai jättämään taklaamatta, Saravon asiantuntijakollega Jesse Joensuu arvioi.

– Ymmärrän, että tuosta tulee viitonen. En kommentoi sitä. Mutta sen olisi voinut välttää sillä, että Lehterä olisi taklannut keskelle Tammelaa. Silloin se olisi ollut puhdas taklaus, Joensuu sanoi.