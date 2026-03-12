Pohjoismaiden suurimman startup-keskittymän eli helsinkiläisen Maria01:n yritykset kolminkertaistivat sijoittajilta saamansa rahoituksen. Myös Suomen startup-yhteisö ennakoi koko sen yrityskentän rahoituksen olevan kasvussa.
Entisen Marian sairaalan alueelta Helsingistä kuuluu hyviä talousuutisia.
Startup-kampus Maria 01:n yritykset yli kolminkertaistivat saamansa rahoituksen reiluun 300 miljoonaan euroon viime vuonna. Maria 01 on kampus erityisesti alkuvaiheessa oleville yrityksille.
Kaikki startupit eivät ole saaneet rahoitusta kasvua varten, sillä muutamat yritykset ovat onnistuneet haalimaan suurimman osan sijoittajien miljoonista.
Merkittäviä rahoituspotteja keräsivät muun muassa NestAi (100 miljoonaa euroa), Linear (72,7 miljoonaa euroa) ja Verda (55 miljoonaa euroa).
Merkittävä tekijä taloudelle
Startup-yritykset ovat jo nyt merkittävä tekijä Suomen taloudessa. Kyseisiä yrityksiä on yli neljä tuhatta ja niissä on työntekijöitä 45 000.
MTV
Suomen startup-yhteisö arvioi, että sen yrityskentän rahoitus on kokonaisuutena edelleen kasvussa.
– Rahoituksen määrä on kasvanut voimakkaasti. Vuonna 2016 rahoitusta oli noin 300 miljoonaa ja viime vuoden arvio on 1,8-1,9 miljardia euroa rahoitusta, kertoo Suomen startup-yhteisön toimitusjohtaja Riikka Pakarinen
Kansainvälisten sijoittajien kiinnostus ja rahoituspäätökset lupailevat uusia kasvutarinoita ja startup-yritysten merkityksen kasvamista entisestään.
– Tällä hetkellä startup-yritysten viennin arvo on reilut kymmenen miljardia euroa eli se on hyvin merkittävä.
– Tällä hetkellä startupit muodostavat bruttokansantuotteesta prosentin verran, mutta jos kasvu jatkuu näin voimakkaana, niin 2035 se tulisi olemaan 4 prosenttia ja silloin voidaan puhua vastaavasta, mitä Nokia oli sen kulta-aikoina, Pakarinen pohtii.
Kuumimpia aloja ovat nyt tekoäly, maanpuolustus sekä avaruus- ja kvanttiteknologiat.