Jääkiekon SM-liigassa on nahisteltu sekä Tampereen paikallisessa että Satakunnan derbyssä.

Ilveksen ja Tapparan välisen ottelun avauserä päättyi joukkonahinaan, kun pelaajat kävivät jäällä toistensa kimppuun. Katalyyttinä episodille toimi Ilveksen Timi Teuho-Markkolan laukaus aavistus summerin jälkeen.

– Ei varmaan kuule summeria. Sen verran kiiluu maali silmissä siinä. Ampuu siitä, sen jälkeen tulee pienet muistutukset ja sen jälkeen vähän isommatkin painit siihen päälle, MTV Urheilun asiantuntija Pekka Saravo sanoi.

Rangaistuksia tilanteesta ei jaettu.

Porissa porisi

Porissa Ässien ja Lukon välisen ottelun avauserän päätösminuutilla kuohahti puolestaan sen jälkeen, kun Ässien Nestor Noiva rusikoi kiekkoa ja Lukko-maalivahti Antti Raannan patjoja.

Kolme Lukon miestä oli vältitömästi Noivan kimpussa. Kiivaimmin hänen kanssaan otti yhteen Antoine Morand. Nyrkitkin heiluivat.

1:53 Tunteet kuohuivat Satakunnan derbyssä – nyrkkeilemiseksi meni.

Noiva ja Morand passitettiin kahden minuutin jäähyille väkivaltaisuudesta.

Eilen vasta nähtiin raju tilanne Kuopiossa, kun kolme HPK:n pelaajaa hyökkäsi KalPan Patrick Curryn kimppuun maalinedustilanteen jälkeen. Väkivaltaisuusrangaistuksia tilanteesta jaettiin neljälle pelaajalle.