Useista loukkaantumisista kärsinyt KalPa saa samalla kertaa kolme tärkeää hyökkääjänsä takaisin kokoonpanoon.
KalPan miehistöön palaavat keskiviikon kotiottelussa HIFK:ta vastaan Patrick Curry, Teemu Hartikainen ja Benjamin Korhonen.
Hartikainen on ollut viimeksi pelaavassa kokoonpanossa helmikuun alussa, Curry ja Korhonen helmikuun puolivälissä. Kolmikon paluu on KalPalle helpotus, sillä joukkueen sairastupa on viime aikoina pullistellut kärkipelaajista.
Hyökkääjä Juuso Mäenpää ja maalivahti Stefanos Lekkas ovat jo varmuudella loppukauden sivussa.
KalPalla on SM-liigan runkosarjassa jäljellä vielä kolme ottelua. Kuopiolaiset pelaavat yhä paikasta suoraan puolivälieriin etenevien neljän parhaan joukossa.