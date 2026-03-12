BBC kertoo, että kymmeneltä jamaikalaisseura Mount Pleasantin pelaajalta evättiin pääsy Yhdysvaltoihin. Joukkue kohtasi Concacaf Champions Cupin pudotuspelien ensimmäisessä osaottelussa LA Galaxyn Los Angelesissa torstain vastaisena yönä.

Mount Pleasant hävisi ensimmäisen osaottelun maalein 0-3. Valmistautuminen otteluun olisi voinut sujua paremminkin, sillä joukkue joutui kutsumaan mukaan useita akatemiapelaajia mukaan. Tämän syynä oli se, että kymmeneltä pelaajalta evättiin pääsy Yhdysvaltoihin.

– Emme vain halua ilmestyä paikalle, vaan haluamme myös pystyä kilpailemaan. Emme kuitenkaan saanut mahdollisuutta olla parhaimmillamme, jamaikalaisseuran urheilupomo Paul Christie kertoi ennen ottelua Jamaica Observerille.

Mount Pleasantin joukkueessa pelaa seitsemän pelaajaa Haitista. Donald Trump laajensi alkuvuodesta matkustuskieltoa, jonka myötä Haitin kansalaiset eivät saa tulla maahan. Yksi poikkeus on MM-kisat, joiden yksi järjestäjä on juurikin Yhdysvallat.

Pohjois-Amerikan, Keski-Amerikan ja Karibian alueen jalkapalloliiton Concacafin tiedottaja kertoi aiemmin, että ottelu pelataan normaalisti, koska Mount Pleasantin vastuulla oli lähettää viisumihakemukset ajoissa.

– Seuralla oli reilusti aikaa hoitaa viisumit kuntoon joulukuussa järjestetyn otteluparien arvonnan jälkeen, liitto kertoi.

Viisumivaikeudet voivat olla ongelma Haitin maajoukkueelle, joka on mukana kesän MM-kisoissa. Yhdysvallat on ilmoittanut, että pelaajille myönnetään poikkeuslupia maahan matkustamiseen, mutta samaa ei ole luvattu kannattajille.

Yhdysvaltain ulkoministeriö ilmoitti tammikuussa, että Fifa Pass -niminen järjestelmä, jonka avulla lippujen haltijat voivat olla etusijalla viisumihaastatteluissa, ei alli viisumin myöntämistä henkilöillä, jotka eivät muuten ole siihen oikeutettuja.

Ulkoministeriön ohjeissa täsmennetään, että poikkeuksia sovelletaan "kaikkiin urheilijoihin tai urheilujoukkueiden jäseniin, mukaan lukien valmentajat, välttämättömiä tukitehtäviä hoitavat henkilöt ja lähisukulaiset". Siinä kuitenkin lisätään, että "poikkeus ei koske faneja tai katsojia".

Champions Cup vastaa Euroopassa pelattavaa Mestarien liigaa. Siihen osallistuu joukkueita Pohjois- ja Väli-Amerikasta sekä Karibialta.