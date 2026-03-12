Siivooja löysi huumeita vuokra-asunnosta Vantaalta. Jäljet veivät Italiaan ja Albaniaan asti.
Itä-Uudenmaan poliisi on paljastanut laajan huumausaineiden maahantuonti- ja levitysverkoston.
Poliisi pääsi Italiasta ja Albaniasta johdetun epäillyn verkoston jäljille Vantaalla viime lokakuussa tapahtuneen löydön kautta.
Poliisi sai tiedon tapauksesta, kun asunnon vuokrauksen päätyttyä siivooja meni siivoamaan asuntoa ja löysi sieltä epäiltyjä huumausaineita.
Selvityksessä paljastui, että saman henkilön nimissä oli vuokrattu useita asuntoja pääkaupunkiseudulla. Asunnot ratsattiin ja niistä löytyi muun muassa kokaiinia, marihuanaa ja käteistä.
– Operaation yhteydessä otettiin kiinni kolme henkilöä, jotka olivat Italian ja Albanian kansalaisia, kertoo tapauksen tutkinnanjohtaja rikoskomisario Tero Tyynelä.
Toimijoilla käytössä useita asuntoja
Tutkinnassa selvisi myös, miten huumausaineiden maahantuonti oli järjestetty. Huumausaineet oli toimitettu Suomeen postipaketeissa sekä rahtikuormissa, jotka Suomessa toimitettiin vastaanottajalle sovittuun osoitteeseen.
Tutkittaessa paljastui laajempi huumausaineiden maahantuonti- ja levitysverkosto, joka oli toimittanut huumausaineita Suomeen jo vuoden 2025 alkupuolelta lähtien.
Tutkinnan mukaan verkoston toiminta on edelleen käynnissä.