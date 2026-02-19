Keskiviikkona pelattu Tapparan ja JYPin välinen SM-liigaottelu karkasi käsistä rumalla tavalla.
Ottelu alkoi jo ryminällä, kun joukkueiden edellisessä kohtaamisessa Tapparan Kristian Tanuksen jyrännyt JYP-rymistelijä Antti Tyrväinen pudotti hanskat Emil Sylvegårdin kanssa vain 17 sekunnin pelin jälkeen.
Nyrkkipukarit passitettiin suihkuun.
Ottelun päätösminuuteilla peli karkasi lopullisesti hanskasta. Ensin Juuso Nykänen ja Aaro Vidgren ottivat yhteen paljain nyrkein. Tappelun aiheuttaman kahakan yhteydessä myös Tapparan Olli Juolevi ja JYPin saivat 10 minuutin käytösrangaistukset.