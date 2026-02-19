Trenton Bourque

– Ottelusta ei ole mitään sanottavaa. Se, mitä tuolla tapahtui. Siellä on Tapparan päävalmentaja huudellut pitkin viikkoa kostosta siitä, mitä viimeksi tapahtui Tampereella, kun Tanusta taklattiin. Että kosto tulee, kuinka isona kosto tulee. Siellä sitten arvottiin sitä. Se oli ihan selkeä, että jo alkulämmittelyissä Sylvegård kävi sanomassa Tyrväiselle, että mennään. V***u mehän ei taka-askeleita oteta. Ihan saatanan sama, pelataanko me Tapparaa vastaan tai jotain muuta vastaan Tampereella tai Jyväskylässä, JYPin apuvalmentaja Santeri Heiskanen jyrisi.