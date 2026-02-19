



Tappara otti rajut keinot käyttöön – Liigaviikossa kova linjaus tappeluista: "Parempi hoitaa noin" Liigaviikko otti kantaa Tapparan rajuihin otteisiin. Julkaistu 19.02.2026 13:59 Riku Hellanto Liigaviikossa MTV Urheilun asiantuntijat Juhamatti Aaltonen ja Karri Kivi kommentoivat Tapparan ja JYPin välisen ottelun tappeluita värikkäästi. Keskiviikkona Tapparan ja JYPin välinen SM-liigaottelu karkasi rajulla tavalla käsistä, kun 60 minuutin aikana kaukalossa nähtiin peräti kolme nyrkkitappelua. Illan ensimmäinen tappelu nähtiin jo 17 sekunnin pelin jälkeen, kun Tapparan Emil Sylvegård haastoi JYPin Antti Tyrväisen tappeluun. Tappelun syyt juontavat juurensa aina joukkueiden edelliseen kohtaamiseen asti, kun Tyrväinen taklasi joulukuussa Kristian Tanusta niin, että tämä loukkaantui. Kyseessä on jo toinen kerta, kun Tappara reagoi oman pelaajansa kaltoinkohteluun paljain nyrkein. Joulukuussa Sportin Valtteri Hietanen sai kuitata syksyisen kohdistuneen taklauksensa tappelussa vastaan.

– Rikard Grönborg ilmoitti jo ennen kauden alkua, että viime vuonna heitä kohdeltiin kaltoin. Tänä vuonna ei. Jos se ei siinä käynyt kenellekään selväksi, että kun marraskuussa tämä tapahtuma tuli, niin kaikkihan on tiennyt, että kuittivihko on auki, MTV Urheilun asiantuntija Juhamatti Aaltonen toteaa Liigaviikossa.

– JYP on hommannut Tyrväisen hämmentämään. Jos hän hämmentää niin, että ajaa kolmantena pelaajana Kristian Tanuksen bleksiin niin, että häneltä jää pari peliä pois, niin todennäköisyys sille, että joukkue haluaa sen kuitata, on olemassa, Karri Kivi komppaa.

Ottelun jälkeen JYPin apuvalmentaja Santeri Heiskanen kertoi lehdistötilaisuudessa, että Tappara on mehustellut kostolla jo läpi viikon. Myös MTV Urheilun toimitus oli tietoinen siitä, että keskiviikkona kaukalossa saattaa rytistä.

MTV Urheilun toimituspäällikkö Teemu Niikko kysyikin asiantuntijoilta, täyttääkö Tyrväisen ja Sylvegårdin tappelu jopa käskytyksen tunnusmerkistön ja onko Grönborgin roolia syytä tutkia tarkemmin.

– Ei mun mielestäni. Mielestäni se kuuluu siihen. Noin se homma hoidetaan, Aaltonen sanoo.

– Tuo on se koodi. Kyllä mä veikkaan, että hän (Sylvegård) on tiennyt, ja tuo peli on ollut merkattuna, ja että hänen pitää tehdä jotakin. Se on hänen roolinsa. Ei sitä päävalmentajan tarvitse edes sanoa, Aaltonen jatkaa.

Aaltosen ja Kiven mukaan vastaavanlaisille tappeluille on sijaa jääkiekkokaukalossa.

– Kyllähän se kuuluu urheiluun. Sinun pitää suojella niitä tähtipelaajia. Tuolla lähetetään myös viesti, että meitä ei pystyttä fyysisesti mitenkään horjuttaa. Se on osa jääkiekkoa.

– Tällä lähetetään myös viestiä. Kyllä siellä joku joukkue saattaa miettiä, kun he menevät noita vastaan, että mitä siellä voi tapahtua. Kyllä tuo jää muistiin kaikille, Aaltonen sanoo.

Juttu jatkuu videon jälkeen.

5:22 Kaksi nyrkkitappelua päätösminuutilla – Rikard Grönborg ja Petri Matikainen suihkuun.

Aaltonen ja Kivi toteavat kuin yhdestä suusta, että vastaavanlaiset tappelut siistivät osaltaan peliä. Rumia taklauksia seuranneilla tappeluilla pyritään estämään likaisia taklauksia ja mahdollisia muita ylilyöntejä.

– Yleensä tuo on parempi ratkaisu kuin se, että lähtee se lumipallo ja vedetään, taklataan ja sitten se päättyy siihen ihan holtittomaan taklaukseen. Se on parempi hoitaa noin, niin se on siinä, Aaltonen sanoo.

– Kun tilanteet menevät todella härskiksi rikkomiseksi, niin kyllä nuo pitämät vauhdin ja ihan törkeydet paremmin kurissa, Kivi jatkaa.

