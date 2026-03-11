Jääkiekon SM-liigassa paitsiotarkistuskohun aiheuttanut Kärppien kokema oikeusmurha sai MTV Urheilun Ossi Karvosen miettimään seuraavaa: Mitä järkeä on tutkia paitsiotilanteita lähes millimetrien tarkkuudella, jos yhtä lailla tärkeää punaviivaa vahditaan puolihuolimattomasti?

SM-liigan tälle kaudelle lanseeraama paitsiotarkastusjärjestelmä koki viime lauantaina arvovaltatappion, kun HPK:n paitsiomaali ei näkynyt tilannehuoneen järjestelmissä. Nyt kävi niin, että isäntäjoukkueen parin sentin varastaminen jäi niin sanotusti freimien väliin, eikä tuomareilla ollut muuta mahdollisuutta kuin pitää jäällä hyväksytty maali voimassa.

Tarinassa oli kuitenkin käänne. Kärpät oli tutkinut osumaa toisesta järjestelmästä, jossa sama 50 kuvaa sekunnissa käsittävä video näkyy eri freimivälein. Sieltä paitsio paljastui. Kohu oli valmis.

12:32 HPK–Kärpät-ottelun paitsiotilanteesta syntyi kohu – Liigan urheilujohtaja avaa taustat Videotarkistus-ohjelmassa.

Itse olen aina kuulunut esimerkiksi jääkiekossa ja jalkapallossa siihen koulukuntaan, joka suhtautuu penseästi tilanteiden mikroskooppiseen tarkasteluun videolta. Virheitä sattuu niin pelaajille, valmentajille kuin tuomareillekin. Puoli senttiä paitsiotilanteessa ei ratkaise mitään, mutta upean maalin hylkääminen puolen sentin paitsiona katkaisee alkukantaisen tunnereaktion.

Ymmärrän kuitenkin tarkkojen videotarkistusten tarkoitusperät. Näin ottelut, joissa panoksena voivat olla mestaruudet ja miljoonat, pyritään pitämään mahdollisimman oikeudenmukaisina.

Nykysäännöt ja -tekniikat löivät Kärpät-tilanteen lisäksi silmille myös talviolympialaissa, jossa sielläkin kelailtiin nauhalta muun muassa Kanadan voittomaalia välierässä Leijonia vastaan.

Tämä tavallaan nauratti, sillä todistin olympialaisten aikana satoja selviä pitkiä kiekkoja, joita ei kuitenkaan koskaan vihelletty. NHL:ssä tämän säännön valvonta on ollut jo vuosikaudet häpeällisellä tasolla. Kiekko rumpuun metri ennen punaista ja perään. Peli jatkuu.

Sama – siis räikeä rike sääntöjen toimeenpanossa – toistui ja toistui NHL-pelaajien ja -tuomareiden olympialaisissa. En tehnyt tukkimiehen kirjanpitoa, mutta voin varmuudella sanoa, että osa näistä tilanteista johti päätypelin kautta myös maaliin.

SM-liigassa tapahtumia punaviivan tienoilla seurataan huomattavasti NHL:ää tarkemmin, mikä on hieno asia, mutta ajoittain pitkässä kiekossa levitetään kädet ja peli jatkuu. Edellä mainitsemassani koulukunnassa tämä mahtuu kuitenkin sallittujen marginaalien sisään.

Juhani Tamminen karjui aikoinaan hätäaikalisällään Sport-pelaajille, että "hyökkäyssiniviiva on pyhä". Kysynkin: Jos siniviivaa tutkitaan nykyjääkiekossa tällä tarkkuudella, niin eikö punaviivastakin pitäisi tehdä pyhä? Toinen vaihtoehto olisi palata aikaan ilman pysäytyskuvia ja viheltää ne pitkät sääntöjen vaatimalla tavalla.