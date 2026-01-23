Leo Komarov sai ulosajon toisessa Kiekko-Espoon paidassa pelaamassaan ottelussa.
Kiekko-Espoon vastikään hankkima konkarihyökkääjä Leo Komarov taklasi Kärppien Aleksi Antti-Roikon selästä laitaan SM-liigaottelun kolmannessa erässä.
Varsinkin Kärppien Ville Heikkala kävi tilanteen jälkeen kuumana. Hän löi Kiekko-Espoon Tomi Sallista päähän.
Heikkalalta oli lähtenyt kypäräkin päästä.
Komarovin taklausta lähdettiin tarkistelemaan videoilta, ja konkari passitettiin selästä taklaamisesta suihkuun.
Näet Komarovin ulosajoon johtaneen taklauksen ylälaidan videolta.
Komarov pelasi ensimmäisen ottelunsa Kiekko-Espoon riveissä toissa iltana HPK:ta vastaan. Miehen kaksi ottelua ovat menneet tehopisteettömästi.
Kärpät haki Espoosta tänään 2–1-voiton. Ensimmäisen ottelunsa reiluun vuoteen pelasi Kärppiin NHL:stä liittynyt kolossipuolustaja Jani Hakanpää.