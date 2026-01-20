Sinikka Monte kilpailee Uuden musiikin kilpailussa Ready To Leave -kappaleellaan.

Uuden musiikin kilpailun neljäs kappale julkaistiin tänään tiistaina 20. tammikuuta. Suomen euroviisuedustajan paikasta kilpailevat tänä vuonna Etta, Kiki, Komiat, Sinikka Monte, Antti Paalanen, Chachi Hildén sekä Pete Parkkonen ja Linda Lampenius.

Tiistaina julkaistu kappale on Sinikka Monten kappale Ready To Leave. Kappale on julkaistu kokonaisuudessaan Yle Areenassa.

Sinikka Monte on 23-vuotias artisti, joka on puoliksi suomalainen ja puoliksi eteläafrikkalainen. Hän on syntynyt Skotlannissa ja asuu nykyään Itävallassa.

Artisti kertoi UMK:n mediatilaisuudessa MTV Uutisille, että haki mukaan jo viime vuoden kilpailuun, ja tuolloin hänen kappaleensa pääsi kymmenen parhaan joukkoon.

– Sitten päätin hakea uudelleen mukaan. Siksi olen nyt täällä, hän kertoi.

Monten kappaleesta kuullaan UMK:n virallisella Instagram-sivulla lyhyt pätkä. Kommenttien perusteella somekansa on yksimielinen kappaleesta.

– Mitä vahvinta tulkintaa, ääni syvän kaunis, sielun seinämät ravisteleva. Niin mieletön, että ihan kipeää tekee.

– Upea lauluääni Sinikalla. Kiinnostava melodia! (Kylpyamme on hiukan hupsu minun makuuni), eräs kirjoittaa ja viittaa videoon, jossa Monte nähdään kylpyammeessa.

– Tulee jotenkin Loreen-kopio vibat, yksi kirjoittaa.

– Jestas, miten upea ääni, toinen komppaa.