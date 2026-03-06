Ensitreffit alttarilla 2.0 -asiantuntija Heikki Harju on kuollut.

Hyvinvointi- ja ratkaisuvalmentaja Heikki Harju on kuollut.

Harjun Instagram-tilille julkaistiin postaus, jonka allekirjoittajana on Harjun leski Laura Nordström.

– Lähdit niin yllättäen, mutta onnellisena, ja rauhallisesti, Nordström aloittaa kirjoituksensa.



– Kosketit ja autoit rakkaudellasi uskomattoman määrän ihmisiä, sinä elät meissä ikuisesti ja sinä todellakin teit osuutesi! Viisautesi tulee jatkumaan niin monella tapaa niin monen kautta.

Harju kuoli 4. maaliskuuta ja hän oli kuollessaan 43-vuotias. Iltalehti vahvisti Harjun kuoleman veljeltä, Jukka Harjulta.

– Hän oli itse positiivisuus ja sai kaikki hyvälle mielelle. Hän teki merkittävää työtä kaikissa valmennuksissa ja on auttanut todella paljon ihmisiä vaikeissakin tilanteissa, Jukka Harju kertoo lehdelle.

Harju muistetaan Ensitreffit alttarilla 2.0 -asiantuntijana. Ohjelmassa hän toimi ratkaisu- ja parisuhdevalmentajan roolissa.

– Kaikella on aikansa mutta Rakkauden aika on aina ja kuten sanoit: muistakaa, Rakkaus on meissä itsessämme, Nordström päättää kirjoituksen.