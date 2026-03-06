Palkintokorokesijoitus on Minja Korhoselle uran yhdeksäs maailmancupissa.
Yhdistetyn urheilija Minja Korhonen teki perjantaina sen, mikä on ollut jo jonkin aikaa tuloillaan. Korhonen otti Lahdessa ensimmäisen voittonsa naisten maailmancupissa ja kasvatti uransa palkintokorokesijoituksien määrän yhdeksään. Samalla hän vahvisti otetta maailmancupin kolmannesta sijasta.
– Ihan superhyvä fiilis. Ensimmäinen voitto, ja tämä tuo itseluottamusta tulevaan. Historiallinen voitto ja historiallisessa kilpailussa, Korhonen tunnelmoi.
Kerta oli ensimmäinen, kun Suomessa kilpailtiin yhdistetyn naisten maailmancupia. Ykköstila oli Suomen naisille ensimmäinen maailmancupissa ylipäätään.
Erittäin sopivaa oli se, että voiton otti 18-vuotias Korhonen, joka on ollut nuoresta iästään huolimatta jo vuosia lajin näkyvä ja äänekäs puolestapuhuja ja menestynyt erinomaisesti tälläkin kaudella. Esimerkiksi tammikuussa hän viritti viiden peräkkäisen maailmancupin palkintokorokesijoituksen sarjan.
– Iso kiitos kuuluu kotiyleisölle. Oli erittäin hienoa voittaa Suomessa. Yleisö kannusti todella hienosti. Kiitos myös huollolle.
Korhonen kiitteli suksiaan, jotka pelasivat erinomaisesti jäisissä olosuhteissa.
– Latu oli suht hyvässä kunnossa, eikä käynyt haavereita. Kaikki toimi erinomaisesti: hyppy, suksi ja hiihtokunto. Hirveästi parempaa kokonaisuutta ei saa. Tämä palkittiin parhaalla mahdollisella tavalla.