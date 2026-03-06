



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota





Minja Korhonen tunnelmoi Lahdessa: Historiallinen voitto | MTV Uutiset





Minja Korhonen tunnelmoi historiallista voittoaan – "Kaikki peliin" 1:34 Minja Korhonen kertoi, miten hänen ensimmäinen voittonsa yhdistetyn maailmancupissa tuli. Julkaistu 06.03.2026 18:24 (Päivitetty 06.03.2026 19:14 ) MTV URHEILU – STT Palkintokorokesijoitus on Minja Korhoselle uran yhdeksäs maailmancupissa. Yhdistetyn urheilija Minja Korhonen teki perjantaina sen, mikä on ollut jo jonkin aikaa tuloillaan. Korhonen otti Lahdessa ensimmäisen voittonsa naisten maailmancupissa ja kasvatti uransa palkintokorokesijoituksien määrän yhdeksään. Samalla hän vahvisti otetta maailmancupin kolmannesta sijasta. – Ihan superhyvä fiilis. Ensimmäinen voitto, ja tämä tuo itseluottamusta tulevaan. Historiallinen voitto ja historiallisessa kilpailussa, Korhonen tunnelmoi. Kerta oli ensimmäinen, kun Suomessa kilpailtiin yhdistetyn naisten maailmancupia. Ykköstila oli Suomen naisille ensimmäinen maailmancupissa ylipäätään. Erittäin sopivaa oli se, että voiton otti 18-vuotias Korhonen, joka on ollut nuoresta iästään huolimatta jo vuosia lajin näkyvä ja äänekäs puolestapuhuja ja menestynyt erinomaisesti tälläkin kaudella. Esimerkiksi tammikuussa hän viritti viiden peräkkäisen maailmancupin palkintokorokesijoituksen sarjan. – Iso kiitos kuuluu kotiyleisölle. Oli erittäin hienoa voittaa Suomessa. Yleisö kannusti todella hienosti. Kiitos myös huollolle. Korhonen kiitteli suksiaan, jotka pelasivat erinomaisesti jäisissä olosuhteissa. – Latu oli suht hyvässä kunnossa, eikä käynyt haavereita. Kaikki toimi erinomaisesti: hyppy, suksi ja hiihtokunto. Hirveästi parempaa kokonaisuutta ei saa. Tämä palkittiin parhaalla mahdollisella tavalla.

Kaikki peliin loppusuoralla

Korhonen onnistui erinomaisesti jo mäessä. Hän hyppäsi 122 metriä ja pääsi ladulle kuusi sekuntia yhdysvaltalaisen Alexa Brabecin jälkeen.

Korhonen saavutti nopeasti Brabecin viiden kilometrin hiihto-osuudella, mutta maailmancupia johtava Norjan Ida Marie Hagen iski kärkikaksikon kimppuun usean kymmenen sekunnin takamatkalta.

– Hiihto-osuudelle oli monta eri skenaariota. Ensimmäinen kierros oli odotetun hiljainen. Hagen otti kiinni yllättävän nopeasti, Korhonen ruoti.

Odotettavissa oli, että Brabec putosi kyydistä ja taipui kolmanneksi. Hagen ja Korhonen karkasivat, mutta norjalaisen loppukiri jäi vaisuksi. Korhonen ja Hagen saapuivat yhdessä stadionalueelle.

Korhonen kuvaili "viimeisen nousun ja tömpäreen" olleen yksi ratkaisupaikoista. Korhonen myönsi ottaneensa riskin, kun lähti viimeiseen laskuun kärjessä.

– Siinä kaverit laskevat yleensä ohi, mutta otin riskin. Fiilikseni oli hyvä. Kaikki peliin loppusuoralla. Oli pakko puristaa. Riitti parhain päin, Korhonen kiteytti lopun taktiikan.

Mäkiosuuden jälkeen kolmantena ollut Norjan Ingrid Låte jäi pois hiihto-osuudelta, mutta Korhonen ei ollut laskenut häntä kärkitaisteluun. Toki taaempana hän olisi voinut hämmentää.

Melkoinen talentti

Mäkiosuuden jälkeen viidentenä ollut Suomen Heta Hirvonen saapui maaliin seitsemäntenä ja sivusi uransa parasta sijoitusta maailmancupissa. Hirvonen hyppäsi 117 metriä.

– Hiihto meni aika lailla kuin suunnittelin. Kirkkaampi sijoitus olisi ollut otettavissa, mutta omalla tekemisellä se olisi pitänyt ottaa jo mäessä, Hirvonen tuumi.

Lauantaina Lahdessa järjestetään sekaparikilpailu. Korhosen toive toteutui, kun hän pääsee edustamaan Suomea toisen siilinjärveläislähtöisen urheilijan Ilkka Herolan parina. Suomen toisen parin muodostavat Hirvonen ja miesten kilpailussa kuudenneksi säväyttänyt Otto Niittykoski.

Miesten kilpailussa kolmanneksi sijoittunut Herola ilahtui Korhosen voitosta ja kuvaili itseään yli vuosikymmenen nuorempaa urheilijaa "melkoiseksi talentiksi monella tapaa".

Korhosen kevättalveen kuuluvat urheilun lisäksi myös äidinkielen ja yhteiskuntaopin ylioppilaskirjoitukset. Hän käy lukiota neljässä vuodessa ja aikoo valmistua vuoden päästä.

Lahdessa Korhosen keskittyminen pysyi urheilussa, vaikka ympärillä oli kuhinaa jo mäkiosuuden jälkeen. Nimikirjoituksien ja yhteiskuvien pyytäjiä riitti jonoksi asti.

– Hypyn jälkeen suurimmat tunteet purkautuvat. Tiukimmat hetket ovat mäkitornissa, kun pitäisi pysyä rentona ja antaa mennä.

Korhonen antoi mennä myös hiihtoladulla.

– Sain kirjoitettua pienen palan historiaa.

Yhdistetyn naisten perjantainen kärkikolmikko Lahdessa. Str / Lehtikuva