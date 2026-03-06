Kuinka sosiaalisen median ruokatrendit syntyvät? | Makuja | MTV Uutiset
Makuja
Sosiaalinen media mullisti suomalaisten ruoanlaiton – simppelistä pastasta tuli yksi kaikkien aikojen menestysruoista
10:56Ruokavaikuttaja Jenni Häyrinen ja Kartanonkosken koulun oppilaat kertovat Viiden jälkeen -ohjelmassa, miten sosiaalinen media vaikuttaa nuorten ruoanlaittotottumuksiin ja resepti-ideoihin. Julkaistu 06.03.2026 17:15
Yhä useampi suomalainen saa ruoka- ja resepti-ideat nykyään sosiaalisesta mediasta.
Nykyisin sosiaalisen median eri alustat muokkaavat erityisesti nuorten suhtautumista ruoanlaittoon ja synnyttävät uusia ruokailmiöitä.
Viiden jälkeen -ohjelmassa pureuduttiin sosiaalisessa mediassa syntyviin hittiruokiin ja resepteihin.
Suomesta löytyy yksi isoimmista kansainvälisistä hittiresepteistä. Monen kotikokin arjen repertuaarista saattaa löytyä nyt jo seitsemän vuotta vanha megahitti eli uunifetapasta.
Alkuperäisen hittireseptin julkaisi ruokavaikuttaja ja suositun Liemessä-blogin pitäjä Jenni Häyrinen.
– En lähtenyt tekemään viraalireseptiä, vaan lähdin tekemään itselleni ihan lounasta ja ajatus oli tehdä uunifetaa, Häyrinen kertoo hittireseptin synnystä.
Kiitoksia satelee
Häyrinen nimesi pastan hittireseptiksi jo ennen kuin siitä tuli hitti.
– Se oli vähän kieli poskella nimetty, mutta kyllä minulla oli siitä sellainen itsevarma olo. Se oli omastakin mielestäni silloin ihan mahtava resepti ja keksintö, Häyrinen paljastaa.
Häyrinen kertoo, ettei osannut aavistaa uunifetapastan nousevan todelliseksi kansainväliseksi hitiksi.
– En olisi voinut sitä mittakaavaa missään nimessä ennustaa silloin, kun se lähti Suomessa viraaliksi, Häyrinen sanoo.
Jopa huippukokki Gordon Ramsay kehui Häyrisen uunifetapastaa.
– Se oli urani huippuhetkiä, Häyrinen toteaa.
Kreikkalaiset fetatuottajatkin ottivat yhteyttä kiittääkseen reseptin suosiosta.
Sosiaalisen median vaikutus näkyy myös kotitaloustunneilla
Kotitalousopettaja Tuija Laine Kartanonkosken koulusta kertoo, että somesta löytyneet reseptit ovat vahvasti läsnä oppilaiden arjessa.
– Yläkoululaisten tunneilla hyödynnetään ajan ilmiöitä, Laine sanoo.
Yläkouluissa erityisesti poikia kiinnostaa tällä hetkellä ruoanlaitossa erilaiset proteiinit, jotka voivat tukea orastavaa kuntosaliharrastusta.
Kartanonkosken koulun oppilaat kertovat hakevansa reseptejä erityisesti Instagramista ja Tiktokista. Keittokirjoja käytetään enää harvoin, lähinnä mummolassa.
– Varmaan 2–3 kertaa kuukaudessa teen jonkin somesta löytämäni reseptin, kertoo oppilas Mathilda Mustonen.
– Sieltä saa hyvin ohjeita ja inspiraatiota, lisää oppilas Oona Issakainen.
Kuinka Häyrinen neuvoo nuoria, jotka haluaisivat kehittää sosiaaliseen mediaan seuraavan hittireseptin? Katso haastattelu kokonaisuudessaan jutun yltä.
Fanni Parma työskentelee MTV Uutisissa videotoimittajana.
Parmaa kiinnostavat erityisesti kauneus, tyyli ja ajankohtaiset ilmiöt. Olet voinut törmätä hänen sisältöihinsä myös MTV Uutisten TikTokissa ja Instagramissa.
Ole Parmaan yhteydessä matalalla kynnyksellä erilaisiin videojuttuvinkkeihin liittyen.