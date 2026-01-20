Sinikka Monte kilpailee Uuden musiikin kilpailussa Ready To Leave -kappaleellaan. Hän vieraili Huomenta Suomessa ja paljasti, lähtisikö Euroviisuihin, jos voitto osuisi kohdalle.

Uuden musiikin kilpailun neljäs kappale julkaistiin tänään tiistaina 20. tammikuuta. Suomen euroviisuedustajan paikasta kilpailevat tänä vuonna Etta, Kiki, Komiat, Sinikka Monte, Antti Paalanen, Chachi Hildén sekä Pete Parkkonen ja Linda Lampenius.

Tiistaina julkaistu kappale on Sinikka Monten kappale Ready To Leave. Kappale on julkaistu kokonaisuudessaan Yle Areenassa.

23-vuotias Sinikka Monte vieraili Huomenta Suomessa tiistaina. Hän kertoi, että kysymys siitä, lähtisikö hän itse Euroviisuihin, mikäli UMK-voitto osuisi kohdalle, on vaikea.

– Tilanne on niin kauhea. Olen aina rakastanut Euroviisuja aina ja on harmi, että tästä on tullut niin poliittista. Mutta kyllä minä haluaisin osallistua Euroviisuihin. Mutta tällä hetkellä keskityn UMK:hon, Monte sanoi.

Suomen osallistuminen Euroviisuihin on noussut puheenaiheeksi, sillä EBU päätti, että Israel saa osallistua Euroviisuihin keväällä Gazan sodasta huolimatta. Yle on päättänyt, että Suomi on mukana kilpailussa.

Islanti, Alankomaat, Espanja, Irlanti ja Slovenia ovat kertoneet boikotoivansa Euroviisuja Israelin osallistumisen vuoksi. Espanja on yksi Euroviisujen viidestä suuresta rahoittajamaasta.

Puoliksi suomalainen ja puoliksi eteläafrikkalainen Monte on syntynyt Skotlannissa ja asunut lapsesta saakka Itävallassa.

Hän oli etukäteen ilmoittanut, että hän haluaa tehdä Huomenta Suomen haastattelun suomeksi.

– Äiti aina puhui minun ja veljeni kanssa suomea, kun olimme pieniä. Kävimme myös paljon Suomi-koulua Itävallassa.

Monte haki mukaan UMK:hon jo viime vuonna, ja tuolloin hänen kappaleensa pääsi kymmenen parhaan joukkoon.

– Sitten päätin hakea uudelleen mukaan ja tässä sitä nyt ollaan, hän kertoi.

