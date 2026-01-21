Harmonikansoittaja ja kurkkulaulaja Antti Paalasen kappale Takatukka jakaa kansaa vahvasti kahteen leiriin.
Uuden musiikin kilpailun vuoden 2026 artistikattaus julkistettiin keskiviikkoiltana 14. tammikuuta. Suomen euroviisuedustajan paikkaa havittelee tuttuun tapaan seitsemän kilpailijaa, joista yksi on harmonikansoittaja Antti Paalanen.
Hänen kappaleensa Takatukka julkaistiin keskiviikkona 21. tammikuuta. Kappale löytyy kokonaisuudessaan Yle Areenasta.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.
Lue lisää: Mikäli Antti Paalanen voittaa UMK:n, aikoo hän edustaa Euroviisuissa boikottivaatimuksista huolimatta: "Kunnia-asia"
UMK:n virallisella Instagram-tilillä kappale saa kahtiajakoisen vastaanoton.
– Aaah! Antti! Ja koko teidän tiimi. Saattaa olla, että minulla on uusi "frisyyri", kun nähdään Tampereella, Linda Lampenius kirjoittaa.
– Jää kyllä päähän soimaan tämä, eräs kirjoittaa.
– Kiitos UMK:lle, että tämän päivän kansanmusiikki tuodaan isolle yleisölle!
– Sanomattakin selvää, että yleisöäänten voimalla tämä lähtee viisuihin.
– Ei huumoribiisiä tänä vuonna. Linda ja Pete paras vaihtoehto, yksi kirjoittaa.
– Kiva, mutta tämä vuosi ei oikea. Liikaa bada bara bastua.
– Täydellinen korvamato! Ja ehdottomasti Valtteri Bottaksen voimabiisi tälle vuodelle, eräs kirjoittaa ja viittaa Bottaksen suosimaan hiusmalliin.