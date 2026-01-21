Harmonikansoittaja ja kurkkulaulaja Antti Paalanen vieraili Huomenta Suomessa keskiviikkona 21. tammikuuta.

Uuden musiikin kilpailun vuoden 2026 artistikattaus julkistettiin keskiviikkoiltana 14. tammikuuta. Suomen euroviisuedustajan paikkaa havittelee tuttuun tapaan seitsemän kilpailijaa, joista yksi on harmonikansoittaja Antti Paalanen.

Hänen kappaleensa Takatukka julkaistiin keskiviikkona 21. tammikuuta. Kappale löytyy kokonaisuudessaan Yle Areenasta.

Paalanen vieraili Huomenta Suomessa keskiviikkona 21. tammikuuta. Hän kertoi, että kyseessä oli kolmas kerta, kun hän haki mukaan UMK:hon. Takatukka-kappale vei hänet vihdoin sinne.

– Vaimoni Heidi Maria Paalanen on monen biisini taustalla ja niin myös tämän. Ajattelimme, että nyt tehdään sellainen biisi, että pääsemme UMK:hon. Saimme ystävämme Saara Törmän kirjoittamaan kappaleen ja vielä Lauri Halavaaran tuottamaan. Tällä tiimillä me sitten laitettiin biisi kasaan.

Antti Paalanen kertoo, että syy siihen, miksi hän haki UMK:hon on se, että hän on ollut aivan pienestä pitäen kova Euroviisu-fani. Aikuisiällä hän on onnistunut siirtämään saman viisuinnostuksen poikaansa.

– Meillä on Heidin kanssa 18-vuotias poika Olavi ja hän on kasvanut siihen, että joka kevät seurataan viisuja ja fiilistellään kunkin suosikkeja. Meillä on myös perheyhtye nimeltään Tuliterä, jonka kanssa me soitetaan vuosittain Kaustisen kevätjuhlilla meidän mielestämme sen vuoden parhaat viisukappaleet, Paalanen kertoo.

Katso Paalasen koko haastattelu yllä olevalta videolta!