Cindy Crawford juhlisti vastikään pyöreitä.

Supermalli Cindy Crawford juhli 60-vuotissyntymäpäiviään perjantaina 20. helmikuuta. Hän jakoi Instagram-tililleen tyylikkäitä otoksia syntymäpäivänsä kunniaksi.

Julkaisun ensimmäisessä kuvassa supermalli poseeraa tummassa, lyhythihaisessa housupuvussa.

– 60 on uusi 60! Olen kiitollinen kaikesta. Kiitos syntymäpäiväonnitteluista, hän kirjoittaa kuvien yhteydessä.

Vuonna 1966 syntyneen Crawfordin ura mallina alkoi hänen ollessaan teini-ikäinen. Hän sinkosi valtavaan suosioon vuonna 1990, kun hän poseerasi British Vogue -lehden kannessa , , ja kanssa.