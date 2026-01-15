Vuoden ensimmäinen UMK-kappale, Etan Million Dollar Smile, julkaistiin keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Kappale kerää paljon ylistystä, mutta osa somekommentoijista on sitä mieltä, ettei biisi sovi Euroviisuihin.

Uuden musiikin kilpailun vuoden 2026 artistikattaus julkistettiin keskiviikkoiltana 14. tammikuuta. Suomen euroviisuedustajan paikasta kilpailevat tänä vuonna Etta, Kiki, Komiat, Sinikka Monte, Antti Paalanen, Chachi Hildén sekä Pete Parkkonen ja Linda Lampenius.

Ensimmäinen UMK-kilpailukappale, Etan Million Dollar Smile, julkaistiin keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Artisti kertoi keskiviikkona MTV Uutisille, että kyseessä on paras biisi, jonka hän on koskaan tehnyt.

– Se on voimabiisien voimabiisi. Se on kunnianosoitus tälle minun matkalle sieltä pikkutytöstä tähän päivään asti, Etta sanoi.

Kappaletta on torstaiaamuun mennessä ennätetty ruotimaan jo useissa somekeskusteluissa. Kuuntelijat ovat kertoilleet mielipiteitään muun muassa Etan Instagram-julkaisun kommenttikentässä.

– Tuli monta kertaa kylmikset tämän biisin kuuntelun aikana. Upea, yksi kirjoittaa.

– Aivan v*tun kova biisi, voittajamateriaalia, toinen ylistää.

– Lapsuuden nostalgiaa tummin sävyin maustettuna. Hyvä biitti ja mielenkiintoiset sävelkulut. Toimii! Tämä tulee ehdottomasti soimaan Suomen radiokanavilla… Hyvä Etta! kolmas kommentoi.

– Onnea! Parani kuuntelu kuuntelulta. Räpit ja puhelauluosuudet tekee erottuvaksi ja tietty tarina äidistä, neljäs raapustaa.

Muutama kommentoija puolestaan kokee, ettei kappale ole euroviisumateriaalia.

– Ei sovi viisuihin, yksi arvioi.

– Ei ole Euroviisuissa pärjäävä, toinen säestää.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Kappaleen tiimoilta on käynyt kova kuhina myös anonyymissä viestintäsovelluksessa Jodelissa.

– Etta on minulle vieras artisti. Eilisen esittelyn perusteella odotin radikaalia viestiä ja kantaaottavaa räppiä, mutta tulikin mukavan pehmeää poppia. Kyllä tätäkin mielellään kuuntelee, yksi jodlaaja kirjoittaa.

– Etan biisi on vahva 9/10 ja uskon, että yksi minun lemppareistani UMK:ssa tänä vuonna, toinen kommentoi.

– Etan biisi toimii vain radiossa. Euroviisubiisinä olisi aika mieleenpainumaton ja unohdettava, kolmas jodlaa.

– Etan biisi on hyvä radiosoittoon, mutta siinä ei ole mitään tarttumapintaa viisuihin. Jäisi alkukarsintoihin kirkkaasti, neljäs komppaa.

– En tykkää yleensä Suomirapista, mutta ihan hyvä tämä Etan biisi, 7,25/10. Vaati toki pari kuuntelukertaa, että upposi. Toki ellei lavashow ole aivan huikea, niin ei viisuihin, viides arvioi.

– Parin kuuntelun jälkeen rakastan tätä, kuudes hehkuttaa.

– Tämä iski heti ja paranee vaan joka kuuntelulla. Yllätti ihan miten paljon rakastuin jo tähän, seitsemäs ihastelee.