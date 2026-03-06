Huijausviesteissä pyritään huijaamaan "uuden reseptin" varjolla.
Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus varoittaa viikkokatsauksessaan OmaKannan nimissä leviävistä huijausviesteistä.
Viesteissä houkutellaan vastaanottajaa tunnistautumaan rikollisen hallitsemalle sivulle uuden saapuneen reseptin verukkeella. Viestin muka OmaKantaan ohjaavaa linkkiä ei siis pidä painaa.
OmaKannassa kannattaa asioida aina kirjanmerkin kautta tai kirjoittamalla koko osoite selaimeen, Kyberturvallisuuskeskus neuvoo.
Tältä OmaKanta-huijausviesti näyttää.Kyberturvallisuuskeskus
Ota välittömästi yhteys pankkiisi, jos olet tehnyt huijauksen perusteella maksun, rikollinen on päässyt verkkopankkiisi tai saanut maksukorttitietosi käsiinsä.