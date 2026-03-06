UMK-finaalin väliaikaesiintyjistä on noussut tällä viikolla kohu, kun moni odotti esiintyjäksi 20-vuotisjuhlavuottaan viettävää Lordia. MTV Uutisten toimittajat pohtivat, tekikö UMK oikean valinnan esiityjien valinnassa.

Uuden Musiikin Kilpailun -finaalissa esiintyivät tänä vuonna Suomen viime vuoden viisuedustaja Erika Vikman, viime vuoden euroviisuvoittaja JJ, Suomen vuoden 1985 euroviisuedustaja Sonja Lumme sekä rap-nelikko Turisti, Averagekidluke, Ares ja Elastinen.

Fanit ovat tällä viikolla ihmetelleet laajalti, miksi Lordi unohdettiin kokonaan finaalilähetyksestä, vaikka yhteyeen Euroviisu-voitosta tulee tänä vuonna kuluneeksi 20 vuotta. Katsojat odottivat Lordia esiintyjäksi finaalilähetykseen.

MTV Uutisten toimittajat Alexia Tänav ja Rebeca Romero pohtivat Huomenta Suomen Viihteen viikko -osiossa, olivatko kaikki UMK-esiintyjät tänä vuonna ihan täysin nappivalintoja finaalilähetykseen.

– Kaikki esiintyjät olivat varmasti ihan paikallaan. Ei siitä ole niinkään kiinni, vaan enemmänkin siitä, että jos Lordi olisi sinne finaaliin haluttu, niin varmasti hänet olisi johonkin väliin saatu mahtumaan. UMK ei nyt tuntunut olevan ihan ajanhermolla tässä, Romero pohtii.

– Paljon on parjattu ja lytätty tätä rap-nelikkoa ja sitä, miksi he olivat siellä esiintymässä. Itse en ole näillä kannoilla ollenkaan, mutta sillä esityksellä ei kuitenkaan ollut mitään tekemistä UMK:n kanssa. Jos siis olisi ollut vaakakupissa tämä rap-nelikko ja sitten Lordi, niin kyllä olisin tässä kohtaa kallistunut sinne Lordin puolelle, Tänav puolestaan sanoo.