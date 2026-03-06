Lordi-yhtyeen nokkamies Mr. Lordi eli Tomi Putaansuu kommentoi MTV:lle viime päivien UMK-kohua.

Tänä vuonna tulee kuluneeksi pyöreät 20 vuotta siitä, kun Lordi-yhtye voitti Euroviisut. Juhlavuosi sai monet elättelemään toiveita siitä, että Lordi olisi esiintynyt Uuden musiikin kilpailu -finaalissa lauantaina 28. helmikuuta. Näin ei kuitenkaan tapahtunut.

Mr. Lordi eli Tomi Putaansuu halusi korjata MTV Uutisten haastattelussa viime päivien otsikoita siitä, että hän olisi ollut asiasta raivostunut.

– Kukaan ei ole raivostunut tai suuttunut. Olen vain pettynyt siihen, että emme ilmeisesti istu UMK:n konseptiin. Siis musiikillisesti emme istu siihen pakettiin, mitä he haluaa katsojille tuoda. Ja haluan painottaa, että tämä on minun omaa tulkintaani.

Putaansuu vertaa viime päivien tunnelmiaan siihen, kuin olisi järjestänyt itselleen syntymäpäiväjuhlat, joihin kukaan ei loppujen lopuksi tullut.

– Sitten istut sen kermakakun edessä yksin ja puhallat kynttilät, että jee hyvää synttäriä minulle, Putaansuu sanoo.

Hän myöntää, että hänen tunnelmaansa kohotti kuitenkin hieman se, kun somessa sitten alettiin kohista siitä, että Lordia ei finaalissa nähty.

– Se tuli loppujen lopuksi minullekin isona yllätyksenä, että se olisi ollut niin monelle niin tärkeä asia, Lordi sanoo.

UMK-finaalissa esiintyivät Suomen viime vuoden viisuedustaja Erika Vikman, viime vuoden euroviisuvoittaja JJ, Suomen vuoden 1985 euroviisuedustaja Sonja Lumme sekä räppärit Turisti, Averagekidluke, Ares ja Elastinen.