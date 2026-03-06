Helsinkiläisyrittäjää epäiltiin eläinsuojelurikoksesta ja eläinlääkärin ammatin harjoittamisesta luvatta. Käräjäoikeus katsoi, ettei kyseessä ollut eläinsuojelurikos ja hylkäsi muut syytteet vanhentuneina.

Pirkanmaan käräjäoikeus on antanut tuomionsa 20. helmikuuta tapauksesta, jossa helsinkiläisyrittäjän syytettiin poistaneen koiralta kaksi hammasta ilman nukutusta ja eläinlääkärin pätevyyttä.

Koiran omistaja oli tuonut koiran vastaajan hoitoautoon ilman nukutusta tehtävään hammaskiven poistoon yhdessä toisen henkilön kanssa, joka toimi oikeudessa todistajana.

Syyttäjän mukaan yrittäjä oli ilman laillista oikeutta toiminut eläinlääkärinammatin harjoittajana tutkimalla koiran hampaita ja poistamalla koiralta kaksi hammasta. Lisäksi syyttäjä vaati rangaistusta eläinsuojelurikoksesta, koska syytteen mukaan hampaat poistettiin ilman kivunlievitystä ja koiralle aiheutui kipua.

Yrittäjä kiisti syytteet ja kiisti poistaneensa koiran hampaita.

Syytteet hylättiin

Pirkanmaan käräjäoikeus katsoo tuomiossaan, että esitetty selvitys puoltaa johtopäätöstä, että yrittäjä poisti koiralta kaksi hammasta.

Oikeus kuitenkin hylkäsi syytteet, koska teon katsottiin täyttävän enintään lievän eläinsuojelurikkomuksen tunnusmerkistön, ja syyteoikeus oli näin vanhentunut.

Eläinsuojelurikoksen vanhenemisaika on viisi vuotta ja lievän eläinsuojelurikoksen kaksi vuotta. Haastehakemusta ei saatu annettua yrittäjälle tiedoksi kahden vuoden sisällä tekopäivästä.

Käräjäoikeus totesi, että vaikka koiran hampaita olisi poistettu, haitaksi jäi tuomion mukaan lähinnä lyhytaikainen kipu, eikä koiran voinnissa ilmennyt ongelmia myöhemmin.

Koira meni näyttelyyn seuraavana päivänä

Käräjäoikeus kävi läpi koiran omistajan ja todistajien kertomuksia. Tuomion mukaan omistaja kertoi olleensa paikalla, kun yrittäjä poisti koiralta kaksi hammasta. Lisäksi todistaja kertoi olleensa paikalla ja kuvasi tapahtumaa keskeisiltä osin samansuuntaisesti.

Koira oli menossa hoidosta seuraavana päivänä koiranäyttelyyn. Tuomiossa mainitaan kirjallinen todiste, jonka mukaan koiranäyttelyn tuomari oli merkinnyt koiralta puuttuvan hampaita. Tuomiossa ei kuitenkaan oteta kantaa siihen, milloin hampaat on tarkalleen poistettu.

Käräjäoikeus tiivistää arviointinsa toteamalla, että koiran omistajan ja todistajan kertoma puoltaa johtopäätöstä, että yrittäjä olisi poistanut koiran kaksi hammasta.

Korvausvaatimukset hylättiin – valtio maksaa vastaajan oikeudenkäyntikuluja

Koiran omistaja vaati korvauksia muun muassa hammasröntgenistä, ansionmenetyksestä ja koiran kivusta ja särystä.

Käräjäoikeus hylkäsi korvausvaatimukset, koska esimerkiksi hammasröntgen tehtiin vasta noin kahdeksan kuukauden kuluttua ja syy-yhteys väitettyyn tekoon jäi epäselväksi. Lisäksi oikeus totesi, ettei koiran kivusta ja särystä vaadittu korvaus ole lakiin perustuva vahinkolaji, koska koira ei ole henkilö.

Syytteiden tultua hylätyiksi valtio velvoitettiin korvaamaan helsinkiläisyrittäjälle oikeudenkäyntikuluja 10 125,47 euroa viivästyskorkoineen. Hän on ilmoittanut tyytymättömyytensä tuomioon.