Pete Parkkosen ja Linda Lampeniuksen UMK-kappale Liekinheitin kerää suitsutusta sosiaalisessa mediassa.
Uuden musiikin kilpailun vuoden 2026 artistikattaus julkistettiin keskiviikkoiltana 14. tammikuuta. Suomen euroviisuedustajan paikasta kilpailevat tänä vuonna Etta, Kiki, Komiat, Sinikka Monte, Antti Paalanen, Chachi Hildén sekä Pete Parkkonen ja Linda Lampenius.
Pete Parkkosen ja Linda Lampeniuksen UMK-kappale Liekinheitin näki päivänvalon perjantaina 16. tammikuuta. Kaksikon kilpailukappaletta on perjantaiaamuun mennessä kommentoitu runsain määrin esimerkiksi Instagramissa.
Somereaktioiden perusteella kappale on tehnyt lukuisiin kuuntelijoihin lähtemättömän vaikutuksen, ja moni povaa sille Uuden musiikin kilpailun voittoa.
– Nyt on upea, toimittaja-juontaja Maria Veitola ylistää Lampeniuksen ja Parkkosen Instagram-julkaisun kommenttikentässä.
– UMK 2026 on saanut nyt voittajan. Tällaista biisiä mä juuri odotin teiltä kahdelta, täynnä tunnetta, latausta ja intohimoa!! Ah, en malta odottaa lavashowta, meikkitaiteilija Aarni Mikkola kirjoittaa.
– Huh! Nyt on rima pikkasen korkealla, kolmas Instagram-kommentoija raapustaa.
– Wau, tämä ehdottomasti edustamaan Suomea, neljäs komppaa.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.
Satapäin kommentteja on jätetty myös Youtube-kommenttikenttään.
– Pliis Suomi, älkää antako tämän mestariteoksen mennä hukkaan, yksi kirjoittaa.
– Suomi, lähettäkää tämä mestariteos Euroviisuihin! toinen säestää.
– Voi luoja. Minulla ei ole sanoja. Olen myyty. Emme ole koskaan nähneet mitään tällaista UMK:ssa. Odotan innolla live-esitystä! kolmas jatkaa.
– Voimmeko vihdoin antaa Suomen voittaa tämän kilpailun? Ystävällisin terveisin, italialainen katsoja, neljäs kommentoi.
– Tämä voisi olla ehdokas antamaan Suomelle toisen euroviisuvoiton, viides arvioi.
Keskustelu käy kuumana myös anonyymissä viestintäsovelluksessa Jodelissa.
– Tämä Liekinheitin oli aika kova, mutta jotenkin itselleni jäi joku koukku puuttumaan. Ehkä paranee useammalla toistolla. Peten live-esiintymisen tuntien tätä tulee olemaan aika vaikea voittaa, yksi jodlaa.
– Harmittaa, tykkäisin tästä, jos en ymmärtäisi näitä sanoja ollenkaan, toinen kommentoi.
– Siis oikeasti. Lindan ja Peten biisi ja video on ihan sairas. Kylmät väreet alusta loppuun, kolmas puolestaan hehkuttaa.