Minja Korhosen voiton jälkeen Ilkka Herola sijoittui miesten yhdistetyssä kolmanneksi Salpausselän kisoissa.
Ilkka Herola lähti Lahdessa yhdistetyn maailmancup-osakilpailussa mäkiosuuden jälkeen 10 kilometrin hiihtoon huippuasemista, jaetulta kolmannelta sijalta.
Herola sivakoi alkukilometrejä samassa ryhmässä Jens ja Einar Lurås Oftebron sekä mäkiosuuden yllättäjä Otto Niittykosken kanssa. Porukka tavoitti mäkiosuuden vieneen Itävallan Johannes Lamparterin kolmen kilometrin paikkeilla.
Jens Lurås Oftebro irtautui viimeisillä kilometreillä karkuun. Herola hiihti tovin ajan toisena, mutta Einar Lurås Oftebro kykeni lopussa peittoamaan suomalaisen ja tuomaan norjalaisveljeksille kaksoisvoiton. Herola oli kolmas.
Niittykoski alkoi pudota kilpailun puolivälin jälkeen kärjen kyydistä mutta sijoittui mainiosti kuudenneksi. Sijoitus on hänelle ylivoimaisesti uran paras: Niittykoski oli aiemmin yltänyt henkilökohtaisessa maailmancup-kilpailussa korkeimmillaan 17:nneksi juuri Lahdessa vuosi sitten.
Herolan tavoin kaksi olympiamitalia helmikuussa saavuttanut Eero Hirvonen oli 11:s. Wille Karhumaa sijoittui 28:nneksi.
Herola oli voittanut edellisen maailmancup-osakilpailun Kulmissa, jossa yhdistetyn miehet pääsivät hyppäämään ensimmäistä kertaa lentomäestä.