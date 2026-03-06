Mirjami Penttinen lähtee HSK:sta.
Taitoluisteluseura HSK kertoi perjantaina, että muodostelmaluisteluvalmentaja Mirjami Penttisen työsuhde seuraan päättyy 13. huhtikuuta. Penttinen valmentaa seuran seniorijoukkuetta Team Uniqueta vielä lajin MM-kisoissa 10.–11. huhtikuuta.
Helsingin Sanomat uutisoi keskiviikkona, että kuusi vuotta sitten vuoden toimitsijakieltoon tuomittu Penttinen on jatkanut epäasiallista käyttäytymistä alaikäisiä luistelijoita kohtaan HSK:n Team Mystique -joukkueessa, joka luistelee 13–19-vuotiaiden juniorisarjassa. Suomen urheilun eettinen keskus Suek vahvisti, että se on ottanut vastaan Penttistä koskevan ilmoituksen, joka liittyy epäiltyyn eettiseen rikkomukseen.
HSK kertoi perjantaina teettävänsä ulkopuolisen selvityksen juniorijoukkue Team Mystiquen luistelijoiden kokemuksista seurassa. Seniorijoukkue Team Unique on puolestaan toimittanut HSK:n hallitukselle vetoomuksen, jonka mukaan Team Uniquessa ei ole ollut "julkisuudessa kuvatun kaltaisia ongelmia" ja "Penttisen halutaan ehdottomasti jatkavan joukkueen valmentamista kohti MM-kisoja".