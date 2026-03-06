Unkari syyttää Ukrainan viivyttelevän tarkoituksella venäläistä öljyä kuljettavan putken avaamista.

Unkari ilmoitti perjantaina karkottavansa seitsemän ukrainalaista, jotka vero- ja tulliviranomaiset olivat ottaneet torstaina kiinni rahanpesusta epäiltyinä.

Aiemmin perjantaina Unkarin pääministeri Viktor Orban sanoi radiohaastattelussa, että Unkari aikoo käyttää kaikkia mahdollisia keinoja, kunnes Unkarin ja Ukrainan välinen öljykiista on ratkaistu. Orbanin mukaan näihin keinoihin kuuluu myös Unkarin läpi kulkevien, Ukrainalle tärkeiden asioiden pysäyttäminen.

Viktor Orbanin poliittinen neuvonantaja ja Unkarin parlamentin jäsen Balazs Orban julkaisi kuvan kuljetetuista varallisuuseristä X:ssä. Niissä näkyy huomattavan suuria setelinippuja ja kultaharkkoja. Hänen mukaansa Itävallasta Ukrainaan oli matkalla yhdeksän kiloa kultaa, 35 miljoonaa euroa ja 40 miljoonaa dollaria.

Ukrainalaisministeri: Pankkityöntekijät otettiin panttivangiksi

Ukrainan ulkoministeri Andri Sybiha syytti varhain perjantaina Unkarin ottaneen panttivangiksi joukon ukrainalaisia pankkityöntekijöitä, jotka olivat kuljettamassa kymmenien miljoonien eurojen arvosta käteistä ja yhdeksää kiloa kultaa maan läpi. Ukrainalaisen Oshtshadbankin mukaan sen työntekijät kuljettivat käteistä ja kultaa itävaltalaisen Raiffeisen-pankin ja Oshtshadbankin välillä.

Oshtshadbankin mukaan Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen ulkomaanvaluutta ja arvometallit on kuljetettu yksinomaan maateitse ja vastaavia kuljetuksia tehdään viikoittain.

Unkarin hallinnon edustajan mukaan operaatiossa olisi ollut mukana muun muassa entinen Ukrainan turvallisuuspalvelun kenraali.

Ukraina kehotti perjantaina kansalaisiaan välttämään Unkariin matkustamista maan viranomaisten mielivaltaisen toiminnan vuoksi.

EU tuomitsi Zelenskyin uhkauksen

Unkari ja Slovakia syyttävät Ukrainan viivyttelevän tarkoituksella niille tärkeän öljyputken avaamista. Putki kuljettaa maihin venäläistä öljyä. Ukrainan mukaan se vaurioitui Venäjän iskuissa tammikuussa eikä ole vielä käyttökunnossa.

Unkari jarruttaa öljyputkikiistan takia myös EU:n 90 miljardin euron lainapakettia Ukrainalle.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vaikutti torstaina esittäneen Orbanille suoran uhkauksen sanoessaan, että Ukrainan asevoimat puhuisivat tälle "omalla kielellään".

– Toivomme, että yksi ihminen EU:ssa ei estä tätä 90:tä miljardia... Muuten annamme tämän ihmisen osoitteen asevoimillemme. Antaa heidän soittaa hänelle ja puhua hänelle hänen omalla kielellään, Zelenskyi sanoi.

Zelenskyin lausunnon tuomitsivat Unkarissa sekä hallitus että oppositio. Kommentit saivat myös EU:n älähtämään. EU-komission tiedottaja Olof Gill painotti perjantaina, ettei tällaista kielenkäyttöä voida hyväksyä.

– EU:n jäsenmaita kohtaan ei saa esittää uhkauksia, Gill sanoi medialle.