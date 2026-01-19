



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota





Itävallassa asuva Sinikka Monte nimeää asian, jossa Suomi päihittää Itävallan täysin | MTV Uutiset





Itävallassa asuva Sinikka Monte nimeää asian, jossa Suomi päihittää Itävallan täysin 4:57 Katso koko haastattelu: UMK-salaisuuden pitäminen oli Sinikka Montelle vaikeaa: "Ei ollut mukava kokemus" Julkaistu 58 minuuttia sitten Alexia Tänav alexia.tanav@mtv.fi Sinikka Monte kilpailee Uuden musiikin kilpailussa Ready To Leave -kappaleellaan. Uuden musiikin kilpailun vuoden 2026 artistikattaus julkistettiin keskiviikkona 14. tammikuuta. Suomen euroviisuedustajan paikasta kilpailevat tänä vuonna Etta, Kiki, Komiat, Sinikka Monte, Antti Paalanen,

sekä

ja

.

Tiistaina 20. tammikuuta UMK-kappaleensa julkaisee Sinikka Monte. Artisti kertoi UMK:n mediatilaisuudessa MTV Uutisille, että haki mukaan jo viime vuoden kilpailuun, ja tuolloin hänen kappaleensa pääsi kymmenen parhaan joukkoon.

– Sitten päätin hakea uudelleen mukaan. Siksi olen nyt täällä, hän kertoi.

Kun kilpailun ovet sitten avautuivat, oli Monte kertomansa mukaan ällikällä lyöty.

– Olin niin shokissa, etten pystynyt edes itkemään. Kyyneleet yrittivät tulla ulos, mutta olin vain, etten pysty itkemään, koska tämä on niin epätodellista. Lopulta kuitenkin itkin ja mietin vain, että mitä helvettiä tapahtuu, tämä on hullua, hän muisteli.

Sinikka Monte kilpailee UMK:ssa Ready To Leave -kappaleellaan.Tomi Natri /All Over Press

23-vuotias Monte on rakastanut musiikkia koko ikänsä. Hänen lapsuutensa tunnusmusiikkia olivat laulaja Miley Cyrusin Hannah Montana -hahmon kappaleet.

– Hän inspiroi minua kirjoittamaan omia kappaleitani. Kirjoitin ihka ensimmäisen oman kappaleeni 12-vuotiaana. Tanssin myös balettia kymmenen vuoden ajan ja halusin olla esiintymislavalla. Tanssiminen ja musiikki, jota olen rakastanut lapsesta saakka, ovat alitajuisesti olleet aina unelmiani.

Puoliksi suomalainen ja puoliksi eteläafrikkalainen Monte on syntynyt Skotlannissa ja varttunut Itävallassa, jonne hänen perheensä muutti isän työn perässä Monten ollessa lapsi. Nyt perhe on asunut Itävallassa jo 18 vuoden ajan.

Mikä sitten toi Itävallassa vaikuttavan artistin Suomeen?

– Lentokone, hän heitti.

– Äitini on suomalainen, ja olen kasvanut suomen kielen ja suomalaisten perinteiden kanssa. Olen aina rakastanut Suomea. Olen sydämestäni suomalainen, hän jatkoi.

Artistin kokemuksen mukaan Suomi ja Itävalta ovat keskenään hyvin erilaisia maita. Etenkin yhdessä asiassa maat jakautuvat Monten mielestä kahteen eri leiriin.

– Supermarketit. Teillä on täällä kaikkea! Supermarketista saa ihan mitä tahansa. Itävallassa niin ei ole, hän nauroi.

Alexia Tänav MTV Uutiset Alexia Tänav työskentelee MTV Uutisissa toimittajana Viihde-osastolla. Tänav on kiinnostunut erityisesti viihdeuutisista ja -ilmiöistä. Tänav ottaa mielellään vastaan juttuvinkkejä. Instagram: @alexiaannica