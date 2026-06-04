Vuoden 2025 loppupuolella kohistiin Suomessa ja maailmalla, kun silloisen Miss Suomen ja perussuomalaisten kansanedustajien silmienvenyttelykuvista nousi kohu.
Viestinnän ammattilaisten järjestö ProCom palkitsi vuoden viestintätekona ulkoministeriön viestintä- ja maakuvaosaston kriisiviestinnän vuoden 2025 ”silmienvenyttelykohussa”.
Joulukuussa 2025 maailmalla uutisoitiin silloisen Miss Suomen Sarah Dzafcen ja perussuomalaisten kansanedustajien rasistisiksi tulkituista kuvista sosiaalisessa mediassa. Kuvat herättivät negatiivista huomiota etenkin Kiinassa, Japanissa ja Etelä-Koreassa.
Kohun myötä Dzafce joutui luovuttamaan kruununsa ensimmäiselle perintöprinsessalle Tara Lehtoselle.
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ProComin tuomariston mukaan ulkoministeriön viestintä- ja maakuvaosasto suhtautui asiaan vakavasti, toimi nopeasti ja käynnisti kriisiviestinnän rauhoittaakseen tilannetta.
Myös Suomen pääministeri Petteri Orpo pyysi anteeksi asian tiimoilta.