ProComin tuomariston mukaan ulkoministeriön viestintä- ja maakuvaosasto suhtautui asiaan vakavasti, toimi nopeasti ja käynnisti kriisiviestinnän rauhoittaakseen tilannetta.

Joulukuussa 2025 maailmalla uutisoitiin silloisen Miss Suomen Sarah Dzafcen ja perussuomalaisten kansanedustajien rasistisiksi tulkituista kuvista sosiaalisessa mediassa. Kuvat herättivät negatiivista huomiota etenkin Kiinassa, Japanissa ja Etelä-Koreassa.

Vuoden 2025 loppupuolella kohistiin Suomessa ja maailmalla, kun silloisen Miss Suomen ja perussuomalaisten kansanedustajien silmienvenyttelykuvista nousi kohu.

– Nöyrä asenne ja anteeksipyyntö osoittivat vahvuutensa kriisitilanteen hoitamisessa. Tämä oli myös osoitus siitä, miten lähellä substanssia oleva viestintä pystyy reagoimaan nopeasti poikkeustilanteissa, sanoo viestintäpalkintojen tuomariston puheenjohtaja Antti Oksanen.