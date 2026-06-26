Pöllöraati arvioi, että viimeaikaiset hallituksen sisäiset kohut tulevat vain lisääntymään vaalien lähestyessä.

Pöllöraati pui Huomenta Suomessa järjestöjen tukikriteereistä aiheutunutta kiistaa, jonka keskiössä on sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman (ps.).

Raati näkee kiistan jonkinlaisena valtataisteluna, jossa on loppujen lopuksi kyse siitä, kuka saa sanoa viimeisen sanan.

– Mä en edelleenkään tiedä tarkkaan, mistä tässä avustuskriteerisopassa on kyse. Jostain kriteereistä nyt väitellään, mutta en oikein saa irti, mikä se juju on. Ehkä se on kuitenkin se, että kuka tässä on kukkona tunkiolla, sanoo Satakunnan Kansan päätoimittaja Tomi Lähdeniemi toteaa.

Saman tulkinnan on tehnyt MTV Uutisten politiikan toimittaja Antonia Berg.

– Hallituksessa on sovittu, että yhdessä katsotaan nämä kriteerit läpi. Rydman puolestaan ajattelee, että se on hänen pestinsä, hän saa itse päättää – ja muut hallituspuolueet ovat sitä mieltä, että näin ei ole ja ovat suuttuneet siitä, Berg toteaa.

"Haluaa ärsyttää Orpoa"

Viestintätoimisto Kreabin strategisen viestinnän ja maineen johtaja Jussi Eronen arvioi Rydmanin tarkoituksellisesti tökkivän toiminnallaan aiemman puolueensa kokoomuksen suuntaan.

Rydman erosi kokoomuksesta tammikuussa 2023 oltuaan puolueen jäsenenä yli 20 vuotta.