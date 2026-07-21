Pitkän linjan kiekkovaikuttaja ja kokoomuspoliitikko Kalervo Kummola ei tuomitse Helsinki Garden -hankkeelle vielä kuoliniskua, mutta myöntää, ettei Tampereen Nokia-areenaa olisi koskaan rakennettu ilman valtiontukea.

Helsingin Töölöön lähes 20 vuotta suunnitteilla olleen areenahankkeen ympärillä on kuohunut viime viikkoina rajusti yhtiölle kaavaillun 35 miljoonan euron valtiontuen vuoksi.

Ehdollisena myönnetty valtiontuki herätti kohua esimerkiksi siksi, että hankkeen puheenjohtajana toimi pitkäaikainen kokoomuslainen poliitikko ja ex-ministeri Jan Vapaavuori.

Kovaa kritiikkiä ja suoranaisia suhmurointisyytöksiä niskoilleen saanut pääministeri Petteri Orpon hallitus veti ehdollisen valtiontuen pois maanantaina.

Vapaavuori jätti tiistaina tehtävänsä lobbausyhtiö Gerard Partnersilla.

Eduskunta kokoontuu parhaillaan kesken kesätauon. Se käsittelee hallituksen luottamusta Garden-kohuun liittyen.

MTV Urheilu tavoitti pitkäaikaisen kokoomuspoliitikon ja Tampereen entisen pormestarin Kalervo Kummolan kommentoimaan Garden-hankkeen tilaa.

Kummolalla on perspektiiviä jättimäisestä halliprojektista, sillä hän oli vuonna 2021 avatun Nokia-areenan "isä".

Kalervo Kummola, millä mielin olet seurannut Garden-hankkeen ympärillä vellonnutta kohua?

– Hanke ei ole toistaiseksi näyttänyt uskottavia rahoitussuunnitelmia. Kyllä Helsingin alue toisaalta toisen hallin tarvitsisi, sillä Veikkaus-areenalle tuskin mahtuu kahta kiekkojoukkuetta. Se valitettavasti vuokrattiin Live Nationille 20 vuodeksi, niin alun perin urheilulle rakennettu halli on isolta osin pois pelistä, vaikka Jokerit siellä varmaankin pelaa, Kummola sanoo.

Nokia-areenan ja Helsinki Gardenin valtiontukia on jupakan aikana verrattu toisiinsa myös hallituksen toimesta. Tampereen areena sai aikanaan 18 miljoonaa euroa tukea. Gardenille ei ole siis tällä haavaa luvassa penniäkään.